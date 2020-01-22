WhatsApp Dark Mode Android'de! WhatsApp Karanlık Mod Nasıl Yapılır?

WhatsApp’a koyu mod sonunda geldi! Google Play Beta programına katılan tüm kullanıcılar WhatsApp’ı karanlık modda kullanabiliyor. Peki, WhatsApp dark mode ayarları nasıl yapılır? WhatsApp koyu mod açmak için yapmanız gerekenler haberimizde.

1.6 milyar kullanıcısı olan ücretsiz anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dark mode nihayet geldi. Geçtiğimiz ay WhatsApp karanlık mod için test aşamasında sona gelindiğini, hem Android hem de iOS cihaz kullanıcılarına bu özelliğin sunulacağını öğrenmiştik. Bugünden itibaren WhatsApp Beta programına katılan tüm kullanıcılara dark mode seçeneği açıldı.

Koyu modu aktif etmek için 2.20.13 sürümüne güncellemek gerekiyor. Ayarlar - Sohbetler - Ekran altından Tema seçeneklerine ulaşılabiliyor. Burada farklı seçenekler çıkıyor. Açık tema; yıllardır olan bilindik beyaz tema. Koyu tema; yıllardır beklenen siyah tema. Sistem varsayılan; WhatsApp’ın telefonun kendi temasını algılayıp otomatik olarak açık veya koyu sunduğu seçenek. Pil Koruma; Android 9 ve daha eski sürümlerde telefonun Pil Koruma ayarlarına göre otomatik açık/koyu temaya geçmesini sağlayan seçenek.

WhatsApp koyu mod açıldığında uygulamanın her bölümü koyu renklere bürünüyor. Örneğin, sohbet ekranında arka plan siyah, iletiler yeşil gözüküyor.