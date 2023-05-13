WhatsApp'ın Beklenen Özelliği Testte: Gönderilen Mesajları Düzenleme!

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android için yeni bir beta sürümü olan 2.23.10.13 sürümünü yayınladı. Bu son güncelleme, bazı belirli kullanıcılar için gönderilen mesajları düzenleme özelliği de dâhil olmak üzere uygulamaya çeşitli yeni özellikler ve iyileştirmeler getiriyor.

Bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan temel özellik, kullanıcıların daha önce gönderdikleri mesajları düzenlemelerine olanak tanıyacak. Bu özellik, yanlışlıkla gönderilmiş olabilecek hataları düzeltme ya da belirsiz mesajları netleştirme olanağı sağlayacağı için WhatsApp kullanıcıları tarafından bir süredir talep ediliyordu.

Gönderilen Mesajları Düzenleme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

WABetaInfo tarafından bildirildiği üzere, özellik kullanıcıların gönderilen bir mesaja dokunup üst menüden "Düzenle" seçeneğini seçmelerine izin vererek çalışıyor. Kullanıcılar daha sonra mesajda değişiklik yapabiliyor ve düzenlenmiş versiyon orijinal mesajın tüm alıcıları tarafından görülebiliyor.

Ancak bu özelliğin bazı sınırlamaları var. Düzenlenen mesajlar yine de düzenlendiklerine dair bir bildirim gösterecek ve kullanıcıların mesajlarını gönderildikten sonra ne kadar süre içinde düzenleyebilecekleri konusunda bir sınırlama olacak. Bir mesajı düzenlemek için mevcut zaman sınırı, mesajı gönderdikten sonraki 15 dakikadır ve farklı bir cihazdan gönderdiğiniz bir mesajı düzenleyemezsiniz. Düzenlendikten sonra, diğer kullanıcılara mesajın artık orijinal mesaj olmadığını bildirmek için mesajın üzerinde "düzenlendi" etiketi görünecek.

WhatsApp Beta Programı'na kayıtlı tüm kullanıcılar şu anda bu özelliği test edemiyor çünkü yalnızca belirli sayıda kullanıcıya sunuluyor gibi görünüyor. İlerleyen süreçte özelliğin tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.