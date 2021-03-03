WhatsApp Kendi Kendine Kaybolan Fotoğraf Özelliği Yolda

WhatsApp kendi kendine kaybolan fotoğraf özelliği ile güncellenecek. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı.

WhatsApp Kendi Kendine Kaybolan Fotoğraf Özelliği Geliyor

WABetaInfo, WhatsApp'ın çok yakında kullanıma sunacağı kendi kendine kaybolan fotoğraf özelliğini ortaya çıkardı. Bir süredir Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, kaybolan fotoğraf özelliği ile karşımıza çıkacak. Özelliğin kullanımı oldukça basit olacak.

Kaybolan fotoğraf atmak için normal halihazırda var olan fotoğraf atma adımları yapılacak. Fotoğraf seçildikten sonraki ekranın sol alt kısmında fotoğrafın kaybolup kaybolmayacağını seçebileceğiniz bir bölüm yer alacak. Karşı taraf sohbetten çıktığı anda fotoğraf kaybolacak ve fotoğrafa yeniden erişim olmayacak.

Fotoğrafı gören kullanıcı "Bu sohbetten çıktığınızda bu medya kaybolacak." uyarısı ile karşılacak.

WABetaInfo, WhatsApp'ın kullanıcıların kendi kendine kaybolan görüntüleri dışa aktarmasına izin vermediğini de ortaya koyuyor. Ancak, Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma programı, alıcıların böyle bir görüntünün ekran görüntüsünü almasını engelleyecek herhangi bir önlem almadı. Alıcı kendi kendini yok eden görüntünün ekran görüntüsünü alırsa da gönderen uyarılmıyor.

Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı halen bilinmezliğini korumakta. Ancak çok yakın bir zamanda özelliğin getirileceğini tahmin etmekteyiz. Özelliğin test aşamasının ardından kullanıma açılması bekleniyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.

Facebook, WhatsApp Mesajlarına Erişiyor Mu?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp tarafından resmi bir açıklama gelmişti ve Facebook'un WhatsApp mesajlarına erişmediği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verilmişti:

"WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur. Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder. Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez. Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir."

WhatsApp'ın tarafımıza geçtiğimiz haftalarda gönderdiği açıklamada Facebook'un veya üçüncü şahısların mesajlara erişimi olmadığı belirtiliyor.