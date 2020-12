WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Sesli ve Görüntülü Arama Geliyor!

WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama özellikleri test ediyor. The Guardian teknoloji editörü Alex Hern, Twitter hesabı üzerinden söz konusu özelliklerin test edildiğini iddia ederek özelliğe ait görsel paylaştı. Popüler anlık mesajlaşma platformunun masaüstü uygulamasına gelecek özellik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp birçok platformda yer alıyor. Bu platformlar arasında Android, iOS, Mac, PC ve web tarayıcısı bulunuyor. Bütün sürümler aynı özelliklere sahip değil. Örneğin sesli ve görüntülü arama özelliği mobil sürümde yer alırken masaüstü uygulamasında bulunmuyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

The Guardian teknoloji editörü Alex Hern, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp masaüstü uygulaması ile ilgili oldukça önemli bir bilgi paylaştı. Hern tarafından paylaşılan bilgiye göre popüler anlık mesajlaşma platformunun masaüstü sürümünde sesli ve görüntülü arama özelliği test ediliyor. Hern, paylaştığı bilgiyi kanıtlamak ve özelliğin nasıl bir görünüme sahip olduğunu göstermek için bir görsel paylaştı.

WhatsApp is testing video and voice calls on its desktop app, I can confirm, through my incredible journalistic technique of "being put in the testing bucket" pic.twitter.com/vWh3zCvDMQ