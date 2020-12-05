WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Sesli ve Görüntülü Arama Geliyor!

WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama özellikleri test ediyor. The Guardian teknoloji editörü Alex Hern, Twitter hesabı üzerinden söz konusu özelliklerin test edildiğini iddia ederek özelliğe ait görsel paylaştı. Popüler anlık mesajlaşma platformunun masaüstü uygulamasına gelecek özellik ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Masaüstü Uygulamasına Sesli ve Görüntülü Arama Ne Zaman Gelecek?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp birçok platformda yer alıyor. Bu platformlar arasında Android, iOS, Mac, PC ve web tarayıcısı bulunuyor. Bütün sürümler aynı özelliklere sahip değil. Örneğin sesli ve görüntülü arama özelliği mobil sürümde yer alırken masaüstü uygulamasında bulunmuyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyor.

The Guardian teknoloji editörü Alex Hern, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp masaüstü uygulaması ile ilgili oldukça önemli bir bilgi paylaştı. Hern tarafından paylaşılan bilgiye göre popüler anlık mesajlaşma platformunun masaüstü sürümünde sesli ve görüntülü arama özelliği test ediliyor. Hern, paylaştığı bilgiyi kanıtlamak ve özelliğin nasıl bir görünüme sahip olduğunu göstermek için bir görsel paylaştı.

WhatsApp is testing video and voice calls on its desktop app, I can confirm, through my incredible journalistic technique of "being put in the testing bucket" pic.twitter.com/vWh3zCvDMQ — alex hern (@alexhern) December 4, 2020

Paylaşılan görsele baktığımızda görüntülü ve sesli arama özelliğine ait butonları görüyoruz. Butonlraın üst kısmında yer alan “Beta” ibaresi, söz konusu özelliklerin şu anda test edilmekte olduğunu gözler önüne seriyor. Görünüşe göre şirket, yakın zamanda masaüstü uygulaması kullanan kullanıcılar, sesli ve görüntülü iletişim kurabilecek. Böylece kullanıcılar, söz konusu özellikleri kullanmak için mobil uygulamayı kullanmak zorunda kalmayacak.

Yeni özelliklerin butonları, arama butonunun sol kısmına konumlandırılmış. WhatsApp masaüstü sürümü kullanan kullanıcıların yeni özelliklere hızlı ve pratik bir şekilde erişebilmesi mümkün hale getirilecek. Sesli ve görüntülü arama özelliğinin WhatsApp’ın masaüstü sürümüne ne zaman ekleneceği ise henüz bilinmiyor ancak yeni özelliklerin çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına açılacağı tahmin ediliyor. Şirket tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp duvar kağıtları özelliği tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuştu. Duvar kağıtları özelliği sayesinde her sohbet için farklı bir duvar kağıdı ayarlanabiliyor. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak her sohbette farklı duvar kağıdı özelliğini nasıl kullanabileceğiniz hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.