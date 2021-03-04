WhatsApp Masaüstünden Arama Özelliği Çıktı: Hemen Deneyin

WhatsApp masaüstünden arama özelliği uzun bir bekleyişin ardından çıktı. WhatsApp masaüstünden arama özelliği nasıl kullanılır? Gelin hep beraber yakından göz atalım.

WhatsApp Masaüstünden Arama Özelliği Geldi

WhatsApp'ın masaüstü uygulamasından gizli ve güvenli bir şekilde bire bir sesli ve görüntülü arama yapabilme imkanı geldi. Kullanıcılar hem Mac hem de Windows cihazlarından sesli ve görüntülü görüşme yapabilmeye başladı.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Masaüstünden arama özelliğini, daha kullanışlı hale getirmek amacıyla hem yatay hem de dikey yönde sorunsuzca çalışacak şekilde tasarladık. Aramalar bilgisayarınızın ekranında bağımsız bir pencere olarak gösteriliyor ve bu pencerenin boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik arama pencereleri her zaman en üstte kalacak şekilde tasarlandığı için, aramalarınız tarayıcı sekmeleri veya çok sayıda açık pencere arasında hiçbir zaman kaybolmuyor. WhatsApp’taki sesli ve görüntülü aramalar uçtan uca şifrelidir. Böylece ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan arama yapın, WhatsApp bu aramaları dinleyemez ve göremez. Sizlere güvenilir ve yüksek kaliteli bir deneyim sunabilmek amacıyla, WhatsApp masaüstü uygulamasında öncelikle bire bir arama özelliğini sunacağız. İleride bu özelliği sesli ve görüntülü grup aramalarını da kapsayacak biçimde genişleteceğiz."

WhatsApp Masaüstünden Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Masaüstünden arama özelliği aşağıdaki işletim sistemlerinde desteklenmektedir:

Windows 10 64 bit sürüm 1903 ve daha yeni Windows sürümleri

macOS 10.13 ve daha yeni macOS sürümleri

WhatsApp Masaüstü’nden arama yapmak ve almak için:

Sesli ve görüntülü aramalar için bir ses çıkış cihazına ve mikrofona sahip olmanız gerekir.

Görüntülü aramalar için bir kameraya sahip olmanız gerekir.

Bilgisayarınızda ve telefonunuzda aktif bir İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir. Arama telefonunuz üzerinden gerçekleştirilmez ancak aramayı yapabilmek için telefonunuzun çevrimiçi olması gerekir.

WhatsApp’a bilgisayarınızın mikrofonuna ve kamerasına erişim izni vermiş olmanız gerekir. WhatsApp’ın aramalar için bilgisayarınızın mikrofonuna, görüntülü aramalar için de kameraya erişim izni olması gerekir.

Sizler WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.