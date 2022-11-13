WhatsApp'ın Merakla Beklenen Özelliği Nihayet Geldi

WhatsApp son dönemde platforma gelen özelliklerin sıklığını artırmış durumda ve kullanıcıların da bu yönde talepleri artıyor. Uzun süredir istenen "Rahatsız Etme" özelliği nihayet WhatsApp'a ekleniyor ve bunun yanı sıra bir süre önce detayları tanıtılan "Eşlikçi" özelliği de kullanıma sunuluyor.

Son zamanlarda çevrimiçi bilgisini gizleme, bir kez görüntülenen fotoğrafların ekran görüntüsünü almayı engelleme gibi yeni özelliklerle karşımıza çıkan WhatsApp'a şimdi de beta sürümünde fark edildiği üzere "Rahatsız Etme" modu geliyor.

WhatsApp'tan gelen çağrıların otomatikmen cevapsıza düşmesini sağlayacak olan bu mod sayesinde artık yanlış zamanlarda gelen çağrılardan kurtulabileceksiniz. Üstelik gelen son WhatsApp beta güncellemesi sayesinde bu özellik artık bazı beta test kullanıcıları için kullanılabilir durumda.

Bir Diğer Yeni WhatsApp Özelliği: Eşlikçi

Rahatsız etme modunun yanı sıra yeni bir diğer özellik ise eşlikçi özelliği. Geçtiğimiz ay tanıtılan ve artık Android kullanıcıların mevcut hesaplarına başka Android telefon veya tabletler üzerinden erişebileceği bu eşlikçi özelliği de artık beta test kullanıcıları tarafından test edilebiliyor.

Bu özellik sayesinde aynı WhatsApp hesabını artık iki farklı Android telefonda veya tablette kullanabileceksiniz.

Her iki özellik de belirttiğimiz gibi şu anda beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Özelliklerin kararlı sürümlere ne zaman geleceği şimdilik belirsiz durumda.