WhatsApp'a Numara Kaydetmeden Mesaj Gönderme Özelliği Geliyor!

Kişi listenizde olmayan birine WhatsApp mesajı göndermek için üçüncü parti uygulamalar kullanmak ya da harici sohbet başlatacak seçeneklere ulaşmak gerekiyordu. WhatsApp'ta bu durum değişiyor.

Birine WhatsApp mesajı gönderebilmek için, kişinin telefon numarasını kişilerinize kaydetmeniz gerekiyor ve ancak o zaman WhatsApp'ta mesaj gönderebileceğiniz kişiler listesinde görünüyor. Özellikle de birine acil bir mesaj göndermeniz gerektiğinde bu oldukça uğraştırıcı bir yöntem.

Ancak Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu artık kişi listenizde kayıtlı olmayanlara mesaj göndermeyi kolaylaştırıyor.

Artık WhatsApp'tan Birine Mesaj Göndermek Hiç Olmadığı Kadar Kolay

WABetaInfo tarafından paylaşıldığı üzere iOS ve Android'de WhatsApp'ın en son sürümünü kullanan kullanıcılar, rehberlerinde kayıtlı olmayan bir telefon numarasına mesaj gönderebilecekler.

WhatsApp, telefon numarasının WhatsApp'ta olup olmadığını anlayabilecek. Eğer girdiğiniz numara WhatsApp'a kayıtlıysa doğrudan bir sohbet başlatılabilecek.

Şu an itibariyle bu özellik iOS ve Android WhatsApp uygulamalarıyla sınırlı görünüyor. WhatsApp Web'de henüz mevcut değil ve kararlı sürümlere ne zaman geleceği de bilinmiyor.

Peki siz WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.