WhatsApp’ta Sesli ve Görüntülü Görüşmelerde Limit Artıyor!

Söylentiler doğru çıktı, Facebook gerçekten de WhatsApp’taki sesli ve görüntülü grup görüşmelerindeki maksimum katılımcı sayısını 4’ten 8’e yükseltiyor.

WhatsApp'ta Katılımcı Sayısı 8'e Çıkıyor!

Sosyal medya devi, hali hazırda 4 kişi ile sınırlandırılan bu sayının yakında 8 kişiye çıkarılacağını açıkladı. Hatta bu yeni özellik şimdiden uygulamanın beta versiyonunda görüldü bile. Daha önceden de olduğu gibi, ister sesli ister görüntülü olsun bu çağrılar uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Yani bu da şu anlama geliyor, WhatsApp ve Facebook da dahil hiç kimse sizi bu görüşmeler sırasında dinleyemez.

Bu, kişisel verilerin ve gizliliğin korunması adına güzel bir özellik fakat Messenger odalarında durum bunun tam tersi. Çünkü Messenger odalarında uçtan uca şifreleme özelliği kullanılmıyor. Ayrıca, bu odalarda bir görüşmede 50 kişiye kadar katılımcıya izin veriliyor.

Limitin artacak olması sevindirici bir haber olsa da, Facebook bunun ne zaman gerçekleştirileceğine dair net bir tarih paylaşmadı. Ancak uygulamanın beta versiyonundaki ipuçlarına bakılırsa, 8 katılımcılı toplu görüşmelerin yapılabilmesi için katılımcıların tümünde uygulamanın en son versiyonunun bulunması gerekiyor.