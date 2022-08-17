WhatsApp'a Silinen Mesajları Geri Getirme Özelliği Geliyor

Ara sıra yanlışlıkla rastgele birine bir WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz veya doğru kişiyi seçseniz de gönderdiğiniz mesajı geri çekmek isteyebilirsiniz. Bu durumda mesajı herkes için silmeniz gerekir ancak yanlışlıkla sadece kendiniz için silme hatasına düşebilirsiniz. WhatsApp'ın yeni özelliği tam da bu tür durumlar için geliyor. WhatsApp'ın gelecek güncellemelerinde gönderdiğiniz mesajı kendiniz için silmeniz gibi durumlarda karışıklığı düzeltebilmek için bu işlemi geri alabileceksiniz.

WhatsApp'ta zaman zaman mesajı yanlış bir kişiye, gruba veya yanlış şekilde gönderebilirsiniz. Elbette WhatsApp'ın uzun yıllardır mesaj silme seçeneği var ancak ya bir grup sohbetindeki tüm alıcılar yerine o mesajı yalnızca kendiniz için sildiyseniz? WhatsApp işte şimdi doğru mesajı sildiğinizden emin olmanızı sağlayacak yeni özelliğini sunmaya hazırlanıyor.

Haziran ayının başlarında, WhatsApp'ın yanlışlıkla silinen mesajı geri alma seçeneğini test ettiği konuşuluyordu. WABetaInfo, özelliğin artık uygulamanın 2.22.18.13 sürümüyle Android'de bir avuç beta testçisine sunulduğunu bildiriyor ancak bazı kullanıcılar eski sürümlerde de silmeyi geri alma seçeneğini bulabilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla beta test kullanıcısı için test imkânı planlanıyor.

Whatsapp Silinen Mesajları Geri Getirme Özelliği Yolda

Kendiniz için bir mesajı sildikten sonra silme işlemini onaylayan, altta kayan bir bildirim ekranı görünecek. Bu ekranda silinen mesajı kurtarmaya yardımcı olmak için bir Geri Al seçeneği bulunacak ancak buradaki önemli nokta, ekrana gelen bildirim ekranı yalnızca birkaç saniyeliğine görünür durumda olacak ve bu süre boyunca fikrinizi değiştirip mesajı silinmekten kurtarmanız gerekiyor.

Özellik hâlâ test edildiğinden herkese açık olarak gelmesi için bir süre daha beklememiz gerekecek.