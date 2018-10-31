WhatsApp'tan Yayılan Sahte Haber Sebebiyle Linç Edildi

Kolombiya’da WhatsApp üzerinden yayılan yanlış bilgi sonucu bir adam linç edildi. Haber kaynakları tarafından aktarılan bilgilerde, Whatsapp'tan yayılan asılsız mesajlarla hedef gösterilen 23 yaşındaki Kolombiyalı bir inşaat işçisi, 150'den fazla kişi tarafından linç edilerek öldürüldüğü söylendi.

El Tiempo isimli gazete tarafından yapılan haberle gün yüzüne çıkan ölüm, okuyanları dehşete düşürmeyi başardı. Olayın Bogota’nın güneyinde bulunan Ciudad Bolivar’da yaşandığı kaydedilirken, çocuk kaçırdığı iddiasıyla Whatsapp'tan hakkında asılsız mesajlar yayılan Maikel Eduardo Mabello isimli bir kişinin linç edildiği dile getirildi.

Sokak ortasında yakalanan ve 150’den fazla kişinin taşlar, sopalar ve kesici aletler eşliğinde saldırdığı Mabello, kaldırıldığı hastanede hayatını yitirirken, onun yanında bulunan iki arkadaşıysa yaralandı. İnşaat işçisi olarak çalıştığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın, Venezuela’dan ekonomik krizin etkisi sebebiyle 3 ay döndüğü bilgisine yer verildi.

Ciudad Bolivar Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise linç olayını kınayarak, "Vatandaşlar hiçbir şekilde kişilere saldırmamalıdır. Suçlu biri varsa onları yakalamak ve adalete götürmek polisin işidir. Toplumumuz için utanç veren böyle bir vahşi olay bir daha yaşanmamalıdır. Benzer bir vahşetin tuzağına düşmemek için dikkatli vatandaşlar olmalıyız" ifadelerini kullandı.