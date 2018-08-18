WhatsApp Ücretli mi Oluyor?

ABD ile yaşanan gerginlik sonrasında ABD ürünlerine boykot kararı alınmış ve sosyal medya üzerinde WhatsApp'ın ücretli olacağı iddiası yayılmıştı. TBD Başkanı Rahmi Aktepe konu hakkında açıklamalarda bulundu.

WhatsApp ve WhatsApp Business şeklinde iki farklı uygulamanın olduğunu ve ücretli olan sürümün WhatsApp Business olacağını dile getiren Aktepe, işletmeler için kullanılan WhatsApp'tan ücret almalarının doğru olduğunu ifade etti. Başkan Aktepe "Anlık mesajlaşma uygulaması vatandaşlara ücretsiz. WhatsApp tarafından firmalar için geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ise ücretli." şeklinde konuştu.

Normal WhatsApp sürümünde kullanıcıların klasik sohbet gerçekleştirdiği ancak WhatsApp Business'da ise arada işletme olduğunu aktaran Rahmi Aktepe, Business sürümünde işletmeyle sohbet etmenin çok daha hızlı ve daha kolay olduğunu bildirdi. Ayrıca müşterilere güven ortamı sağladığı düşünülen Business sürümünün, WhatsApp üzerinde para kazandıran ilk kurumsal ürün olduğunu belirtti.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, WhatsApp Business hakkındaki konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, bu hizmet, şirketin para kazandıran ilk kurumsal ürünü. WhatsApp Business hizmeti kapsamında WhatsApp işletme API, işletmelerin 24 saate kadar ücretsiz olarak müşterilerden gelen mesajlarını yanıtlamasına izin verecek. Bu süreden sonra ülkelere göre değişecek sabit ücret tahsil edecek."