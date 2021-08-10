WhatsApp Web'e Fotoğraf Düzenleme Araçları Eklendi

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp Web fotoğraf düzenleme özelliğine aldı. Yeni gelen özellik sayesinde artık mesajlaşma platformunun web sürümünde de görsel düzenlemek mümkün hale geldi. Peki, WhatsApp Web üzerinden görseller nasıl düzenlenir? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

WhatsApp Web Fotoğraf Düzenleme Özelliğine Sahip Oldu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger, 2015 yılında WhatsApp Web isimli bir hizmeti duyurmuştu. Söz konusu hizmet ile birlikte artık WhatsApp web tarayıcısı üzerinden de kullanılmaya başlanmıştı.

Bilgisayar üzerinden çalışırken oldukça kullanışlı bir hizmet olan WhatsApp Web yeni özellikler almaya devam ediyor. Şirket, hizmete yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma hizmetinin web ve masaüstü sürümüne fotoğraf düzenleme araçları eklendi. Hizmetin web ve masaüstü versiyonlarında fotoğraf düzenleme özelliğinin olmaması oldukça büyük bir eksiklikti. Yeni gelen özellik ile birlikte bu eksiklik ortadan kaldırıldı.

Kullanıcılar, WhatsApp Web üzerinden fotoğraf gönderirken emoji, çıkartma, metin, kırpma, çizim araçlarının yanı sıra işlemi geri al ve ileri al seçeneklerine de erişebilecek. Yeni araçlar sayesinde artık kırpmak istediğiniz fotoğrafı bilgisayarda kırpmak zorunda kalmayacaksınız. Hizmet üzerinden pratik bir şekilde kırparak gönderebileceksiniz.

Bazı WhatsApp kullanıcıları yeni özelliğe henüz erişemiyor olabilir. Muhtemelen yeni özellik kademeli olarak sunuluyor. Bu sebepten ötürü özelliğe erişemeyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekiyor. Buna ek olarak WhatsApp uygulamasının en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulacaktır.

WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?

Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan mesajlaşma hizmeti kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Hizmet, WhatsApp kişi listesinde yer alan kullanıcılar ile bilgisayar üzerinden sohbet edilmesine olanak sağlıyor. Peki, WhatsApp Web nasıl kullanılır?