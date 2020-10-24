Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Android sürümüne yeni bir özelliğin geleceği ortaya çıktı. WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre WhatsApp yüz tanıma kilidi Android’e geliyor.

WhatsApp Yüz Tanıma Kilidi Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp , dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcı için birincil iletişim araçlarından bir tanesidir. Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, Telegram, Signal gibi platformlar ile rekabet edebilmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. İletişim kurmak için dünya genelinde yaygın olarak kullanılan uygulama, yeni özellik sayesinde kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak.

WABetaInfo, Facebook'un popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger'ın Android sürümü için yüz tanıma kilidi özelliğini geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre WhatsApp Messenger’ın Android uygulamasına gelecek yeni özellik ekstra güvenlik sunacak. WhatsApp yüz tanıma kilidi özelliği ile beraber kullanıcı gizliliği ve güvenliği üst seviyeye çıkarılacak.

Kullanıcılan gizlilik ve güvenliğine oldukça önem veren WhatsApp Messenger, platforma parmak izi kilidi eklemişti. Kullanıcılar ayarlar sayfası üzerinden parmak izi kilidini aktif ederek anlık mesajlaşma uygulamasını kilitleyebiliyor. Böylece popüler mesajlaşma uygulamasında yer alan konuşmalarınıza diğer insanların ulaşabilmesini önleyebiliyorsunuz ancak cihazınızda parmak izi okuyucusu yerine yüz tanıma sistemi varsa parmak izi kilidi özelliğini kullanamıyorsunuz. Bu durum da oldukça büyük bir sorunu beraberinde getiriyor.

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik ve güvenliğine doğrudan etki eden bu özelliğe yeni bir seçenek eklemişti ancak bu seçenek yalnızca iOS işletim sistemine sahip cihazlara gelmişti. Paylaşılan bilgilere göre söz konusu özellik Android sürümüne de geleceği ortaya çıktı. WhatsApp yüz tanıma kilidi olarak adlandırılan kendini yok eden medya dosyaları özelliği 2.20.203.3 sürüm numarasına sahip beta güncellemesinin kaynak kodunda tespit edildi. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor ancak çok yakında tüm kullanıcıların kullanıma sunulacağı tahmin ediliyor.

Parmak İzi Kilidi Etkinleştirme Nasıl Yapılır?

• İlk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan WhatsApp uygulamasını açın ve hemen ardından sağ üs köşede yer alan üç dikey nokta simgesine dokunun. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak.

• Açılan pencere üzerinden “Ayarlar” menüsüne dokunun ve ardından “Hesap” kategorisine dokunun.

• “Gizlilik” kategorisini açın ve açılan sayfa üzerinden “Parmak izi kilidi” seçeneğini aktif edin.