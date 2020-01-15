Wikipedia Erişime Açılıyor! Gerekçeli Karar Açıklandı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yaklaşık iki buçuk yıldır ülkemizden erişime engelli olan Wikipedia hakkında geçtiğimiz günlerde görüşme yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar vermişti. Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Wikipedia'ya Erişim Açılıyor!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı açıklanınca Wikipedia açılacaktır demişti. Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak. Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesinde Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığına vurgu yaptı ve Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara burada yer alan bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

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