Wikipedia Ücretli Üyelik Sistemini Satın Alamayacaksınız

Wikipedia ücretli üyelik Wikimedia Enterprise nedir? Özgür ansiklopedi Wikipedia'nın yeni hizmeti ile teknoloji devlerine ücretli üyelik sistemi geliyor. Bu hizmet önümüzdeki dönemde kullanıcılara da sunulur mu? İşte detaylar.

Wikipedia, bilgi hazinesine erişim için teknoloji şirketlerinden ücret almak amacıyla ücretli bir hizmet başlatıyor. Ansiklopedi, bağışlarla çalışan ve temel çevrim içi kaynağı genel kullanıcılar için ücretsiz tutan kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yönetilirken, yılın ilerleyen dönemleri için ticari bir ürün hazırlıyor.

Wikipedia ücretli üyelik Wikimedia Enterprise nedir?

Kayıt sayfasına göre Wikimedia Enterprise olarak adlandırılacak yeni sistem, veritabanındaki bilgileri kullanan ve yayınlayan şirket veya kuruluşlara ücretli geliştirici araçları sağlayacak.

Şu anda Google, Facebook, Apple ve Amazon gibi pek çok şirket, arama sonuçlarını stoklamak ve sanal asistanlarını güçlendirmek için genel veri kümesini kullanıyor. Ancak gelecekte kurumsal araçlar için ayrılanlar, uyumlu bir formatta gerçek zamanlı değişiklikler sunan özel veri dökümüne sahip olacaklar.

Wikimedia Enterprise ayrıca teknik uzmanlardan oluşan bir ekip dahil olmak üzere müşteri hizmetleri sağlayacak ve proje teslim sürelerine göre çalışacak.

Bununla birlikte normal günlük kullanıcılar, Wikipedia'ya ücretsiz olarak erişmeye devam edebilecek.

Yeni Wikimedia yan kuruluşu ile dört büyük teknoloji devi arasında görüşmelerin sürüyor ve ticari anlaşmaların Haziran ayına kadar sonlanması bekleniyor.

Wikimedia Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, ansiklopediyi on yıllarca geliştirecek, zorlu fırtınayı atlatacak ve 20 yıl önce tasarlanan görevi gerçekleştirme şansına sahip olmakla ilgili" dedi ve şöyle devam etti:

"Vizyon beyanımızda yer alan hedeflere ulaşmak istiyorsak daha fazla kaynağa, daha fazla ortağa ve daha fazla müttefike ihtiyacımız olacak."

Bu atılım, Wkipedia oluşumunun ilk ücretli hizmeti değil. Daha önce Wikipedia, sahte haberlerle mücadele etmek için tasarlanmış site ve sosyal ağ da dahil olmak üzere bazı projeleriyle internet devlerine rakip olmaya çalışmıştı.

Ansiklopenin hazırladığı yeni lisans sözleşmesi, Wiki'yi yöneten, San Francisco merkezli Wikimedia Vakfı için yeni bir gelir kaynağı sağlayacak. Organizasyon, 2019'da 120 milyon doların üzerinde gelirle para toplama hedeflerine ulaştı ve giderleri 91 milyon doları aştı.

Ocak ayında 20. yılını kutlayan Wikipedia, sitenin düzenlenmesine yardımcı olmak için büyük ölçüde genel kullanıcılardaki gönüllülerin yardımına güveniyor.