Winamp Yıllar Sonra Önemli Bir Güncelleme Aldı

1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında, iPod ve iTunes Music Store günlerinden önce Winamp adında bir uygulama vardı. 30 yaşın üzerindeki kişiler, Winamp'ı Napster, Limewire ve Kazaa'yı kullanarak indirdikleri MP3'leri çalmak için kullandıklarını hatırlayacaklardır.

Yaşı genç olanlar için Winamp aslında Spotify gibiydi ancak dinlemek istediğiniz her şarkıyı manuel olarak toplamanız ve uygulamaya kendiniz eklemeniz gerekiyordu. Birçok etkili Windows 95 dönemi PC uygulaması gibi, sonunda yeni yazılımlar ve iş modelleri tarafından geride bırakıldı ve unutuldu ancak teknik olarak aslında hiçbir zaman ölmedi.

Winamp'ın orijinal hâli 2013'te AOL tarafından kapatıldı. Radionomy adlı bir şirket, Ocak 2014'te Winamp'ın kalıntılarını AOL'den satın aldı ve 2016'da uygulamaya bir güncelleme gönderdi. Bu yapının gözden geçirilmiş bir sürümü 2018'de resmî olarak yayınlandı ve 2019 için büyük bir sürüm 6.0 güncellemesi planlandı.

Winamp Yeni Güncellemesi Neleri İçeriyor?

Tabii bu planlar tutmadı ancak geçen hafta, dört yıldan beri ilk kez Radionomy, Winamp'ın yeni bir versiyonunu yayınladı. Winamp 5.9 RC1 Build 1999 sürüm notları, güncellemenin COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen iki ayrı geliştirme ekibi arasında dört yıllık çalışmayı temsil ettiğini söylüyor.

Projenin tamamı Microsoft Visual Studio 2008'den Visual Studio 2019'a taşındı, çok çeşitli ses codec bileşenleri daha modern sürümlere güncellendi ve Windows 11 ve https akışları için destek iyileştirildi.

Peki siz Winamp'ı zamanında kullandınız mı? Deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.