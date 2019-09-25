Windows 10 İşletim Sistemi 900 Milyondan Fazla Cihazda Kuruldu

Microsoft tarafından büyük bir ısrarla herkesin geçilmesi istenen Windows 10 işletim sistemi hakkında pozitif bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte Windows 10 ile ilgili Microsoft'un yüzünü güldürecek haberimizin detayları.

Bundan kısa bir süre önce Microsoft yetkilileri, Windows 10 ile ilgili çok yüksek bir baraj belirledi. 2018 yılına kadar 1 milyar kişinin Windows 10 kuracağı söylenmesine rağmen Microsoft bunu daha sonradan pek gerçekçi bulmadı.

Windows 10 işletim sistemi 2019 hedefini tutturabilecek mi?

Microsoft yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 2019 yılının sonlarına doğru toplam 1 milyar kurulum hedefinin belirlendiği ifade edildi. Şirket bu hedefi son derece gerçekçi bir şekilde belirlediklerini açıkladı.

Windows 7 donanımı 17 Ocak 2020 tarihinde işlevsiz hale gelecek. Bu nedenle birçok kişinin o tarihten önce Windows 10 işletim sistemine geçeceği tahmin ediliyor. 900 milyon gibi ciddi bir rakama ulaşan Windows 10, sistematik olarak daha fazla büyüyecek.

Her ne kadar Windows 10 işletim sistemi bir çok güçlü özelliğe sahip olsa bile, yine de güncelleme noktasında bazı problemler yaşanıyor. Bu problemler kullanıcıların bir bölümünün canını sıksa bile başka bir işletim sistemi olmadığı için devam etmek zorunda kalıyorlar. Peki sizce Windows 10 işletim sistemi 2019 yılı hedefine ulaşabilecek mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.