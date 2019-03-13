Windows 7’de 'DirectX 12' Desteğine Kavuşan İlk Oyun 'World of Warcraft' Oldu

Bilgisayarlarında işletim sistemi olarak Windows 7’yi kullanmaya devam edenler, artık World of Warcraft: Battle for Azeroth’u yeni getirilen DirectX 12 desteğiyle birlikte oynayabilecekler. Microsoft, Windows 7 için DirectX 12 desteği sunan ilk oyun geliştiricisinin Blizzard olacağını duyurdu.

Bu, hala işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeyerek inatla Windows 7 kullananlar için oldukça iyi bir haber. Uygulama programlama arayüzünün (API) çoklu kullanım desteği sayesinde, oyuncular eski işletim sistemleriyle bile kare sayısında artış yakalayabilecek.

Microsoft, Ocak 2020’de ömrünü tamamlayacak olan Windows 7’nin son yıllarında sağlam bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. İlk olarak 22 Temmuz 2009’da piyasaya sürülen Windows 7, artık yeni bilgisayarlarda yer almasa da hala birçok bilgisayarda kullanılan oldukça popüler bir masaüstü işletim sistemi.

Netmarketshare isimli bir internet sitesindeki verilere göre, masaüstü işletim sistemi pazarında Windows 10 yüzde 39.22’lik bir paya sahipken, Windows 7 de pazarda yüzde 36.9’luk payı elinde bulundurmaya devam ediyor.

Hatta Windows 7 oyuncuları için dahası da var; Microsoft önümüzdeki dönemlerde Windows 7’de çalışan başka oyunlar için de DirectX 12 desteğinin getirileceğini belirtti. Şirket bunun yanı sıra Windows 7 kullanıcılarını, işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeleri konusunda teşvik etmeyi de ihmal etmiyor. Microsoft, "Eğer favori oyunlarınızı Windows 7’de DirectX 12 desteğiyle birlikte oynamaktan hoşlanıyorsanız, bu oyunları daha da iyi bir şekilde çalıştıran Windows 10’u mutlaka denemelisiniz!" ifadelerine yer verdi.