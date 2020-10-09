Worms Rumble Çıkış Tarihi Resmi Olarak Duyuruldu

Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Worms serisi, bu yıl büyük bir geri dönüş hazırlığında. Geçtiğimiz aylarda duyurulmuş olan Worms Rumble, PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştiriliyor. Team 17 tarafından yapılan yeni bilgilendirme ile Worms Rumble çıkış tarihi duyuruldu.

Bildiğiniz gibi Worms serisi sıra tabanlı strateji türünde bir seri olarak öne çıkmıştı. Ancak Worms Rumble ile bu sisteme veda edilecek. Otuz iki oyunculu arenalarda artık gerçek zamanlı Battle Royale savaşları bizleri bekleyecek. Yani artık hamlenizi yapmak için sıranın size gelmesini beklemek durumunda olmayacaksınız. Oyunda ayrıca ister tek başınıza isterseniz de dört kişilik grubunuzla katılabileceğiniz Deathmatch ve Last Worm Standing modları da olacak.

Bazooka, Shotgun Holy Hand-Grenade gibi sevilenlerin yanı sıra mühimmat deposuna yeni silah da eklenecek ve seviye atladıkça bu silahları da kullanabilir hale geleceksiniz. Haliyle düşman tahta kurtlarına daha fazla zarar verebileceksiniz.

Worms Rumble oyununda ek deneyim puanı ve ödüller için katılımda bulunabileceğiniz sezonluk etkinlikler, günlük meydan okumalar ve topluluk işbirliği olacakken, kazandığınız deneyim puanları ve oyun içi krediler ile yeni görünümler, kıyafetler, aksesuarlar ve karakter tepkileri de açabileceksiniz. The Lab sisteminde ise yeni oynanış mekaniklerini ve silahları test etme imkanı sunacak.

Worms Rumble Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Team 17 tarafından yapılan duyuruya göre serinin yeni oyun 4 Aralık 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ancak çıkışından önce deneme fırsatınızın olacağını söyleyelim. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan bir açık beta testinin de duyurusu yapıldı. PC (Steam) ve PlayStation 4 üzerinde gerçekleştirilecek olan test, 6 - 8 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Çapraz platform desteğinin sunulacak olması neticesinde katılımcılar beta testini, dolayısıyla da tam sürümü platform fark etmeksizin bir arada oynayabilecekler.

Verilen bir diğer bilgiye göre, Worms Rumble oyununu Steam üzerinden ön-sipariş ile satın alacak olan oyuncular New Challenger içerik paketine sahip olacaklar. Bu içerikte kıyafet, şapka, görünüm deseni, beysbol sopası görünümü, oyuncu pankartı ve unvan gibi kozmetik eşyalar bulunacak.

Worms Rumble için yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.