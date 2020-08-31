Koronavirüs Salgının Başladığı Yerde Tüm Okullar Yeniden Açılıyor

Yeni tip Covid-19'un başladığı yer olan Wuhan normal hayata dönüş yapıyor. Çin'in Wuhan şehrindeki okulların açılacağı bilgisi geldi. Yaklaşık 1,4 milyon öğrenci okullara gidecek.

Wuhan'da Okullar Yeniden Açılıyor

18 Mayıs'tan bu Wuhan normale dönüyor. Reuters'ın aktardığı habere göre, Wuhan'da Salı günü tüm okulların ve anaokulların yeniden açılacağı bilgisi paylaşıldı. Yerel yönetim Cuma günü yaptığı açıklamada şehirdeki 2.842 eğitim kurumunun sonbahar dönemi başladığında yaklaşık 1,4 milyon öğrenciye kapılarını açmaya hazır olduğunu duyurdu.

Şehirdeki risk seviyelerinin değişmesi durumunda uzaktan eğitime geri dönmek için acil durum planlarının hazırlandığı açıklandı. Ö ğrencilere okula gidip gelirken maske takmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarından kaçınmaları tavsiye edildi.

Dünya Genelinde Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç?

31 Ağustos itibari ile dünya genelinde tespit edilen vaka sayısının 25.226.437 olduğu açıklandı. Dünya genelinde koronavirüsten dolayı 846.448 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. İyileşen hasta sayısının da 16.620.733 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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