WWE 2K19'un ön sipariş bonusu Rey Mysterio oldu. Rey Mysterio, WWE 2K19 ile ringlere geri dönüyor!

THQ'nun iflasında sonra WWE oyununu 2K Sports devralmıştı. 2K Sports NBA 2K serisinde olduğu gibi WWE 2K'de de mükemmel işler başardı. Geliştirici firma her yıl yaptığı yeniliklerle ve oyunculara sağladığı avantajlarla güreş oyunlarına olan ilgiyi bir hayli artırdı.

2K Sports, yayınladığı video ile serinin son üyesi WWE 2K19'un ön sipariş bonusunu da duyurdu. 2K Sports, oyunu ön sipariş eden kullanıcılara efsanevi güreşçi Rey Mysterio'yu hediye edeceğini belirtti. WWE 2K19'un Rey Mysterio'nun ringlere geri dönüşü olacak.

WWE 2K19'nun PC sürümü 189 TL'den, PS4 sürümü 269 TL'den ve Xbox One sürümü de 320 TL'den ön siparişe açıldı. WWE 2K19, 9 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.