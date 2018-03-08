Kariyeri boyunca Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih gibi üst düzey takımlarda forma giyen ve aktif futbol hayatını sonlandırarak emekli olan ünlü futbolcu Xabi Alonso’nun Instagram hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

Ünlü futbolcunun Instagram hesabının Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği, hesap üzerinden yapılan bir paylaşımdaki “Hesabınız Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. DM yazışmalarınız ve önemli bilgileriniz ele geçirilmiştir” ifadeleriyle duyuruldu. Xabi Alonso’nun hesabı üzerinden Afrin Operasyonu ve Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapan Ayyıldız Tim, gönderilerinde “Real Madrid’le olan sözleşmemi feshedip Fenerbahçe’ye gelmeye karar verdim çünkü Afrin’de, Türk askerlerine destek olmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Yapılan bir diğer paylaşımda da “Başta Vatana Binlerce Kahraman evlat yetiştiren, Cennet Ayaklarının altında olan Şehit ve Gazi Annelerimiz olmak üzere Tüm Kadınların, Emekçi Türk kadınının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun” denildi.

Olayın ortaya çıkmasından bir süre sonra Instagram hesabı, Xabi Alonso’ya tekrar iade edildi ve ünlü oyuncu, Ayyıldız Tim tarafından yapılan paylaşımları hesabından hemen kaldırdı. Xabi Alonso’nun Instagram hesabının hacklenmek üzere özellikle mi seçildiği ve neden seçildiği ise henüz bilinmiyor.