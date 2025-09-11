Activision Blizzard Oyunlarında Dev İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz
Xbox'ta Activision Blizzard oyunlarında %70'e varan indirimler başladı. Sınırlı süreliğine geçerli olan kampanya ile çok sayıda sevilen oyun ucuzladı.
Xbox oyuncuları için Activision Blizzard oyunlarında büyük indirim başladı. Kısa bir süreliğine geçerli olan kampanya, yüzde 70'e varan indirimler sunuyor. Call of Duty serisinden Prototype serisine kadar çok çeşitli oyunların fiyatı inanılmaz ucuzladı. 22 Eylül'de sona ermeden önce kampanyadan faydalanabilirsiniz.
Activision Blizzard Oyunları Xbox'ta İndirimde
Activision Blizzard'ın Call of Duty serisi dâhil en popüler oyunları, Xbox'ta indirime girdi. Üstelik bazı oyunların indirim oranı, %70'e varıyor. Call of Duty: Black Ops II (647,99 TL) ve Prototype 2 (35,25 TL), fiyatında en büyük düşüş meydana gelen oyunlar arasında yer aldı.
Kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops III'ün Zombies Chronicles sürümü, 1079,99 TL'den 356,39 TL'ye düşerken Sekiro: Shadows Die Twice'ın GOTY sürümü ise %50 indirimle beraber 566 TL yerine 283 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
%60 indirime giren Diablo IV: Vessel of Hatred'ın standart sürümü, %60 indirimle beraber 1499,99 TL'den 575,99 TL'ye düştü. Call of Duty 2 ile Call of Duty 3'ün fiyatı 49 TL'den 24,50 TL'ye gerilerken Call of Duty: Modern Warfare'in fiyatı ise 2159,99 TL yerine 712,79 TL oldu.
Call of Duty: Black Ops 4'ün fiyatı 566 TL yerine 186,78 TL olarak güncellenirken Call of Duty: Ghosts'un fiyatı ise 212,50 TL'den 70,12 TL'ye geriledi. Prototype ve Prototype 2 oyunlarını içeren Prototype Biohazard Bundle paketi ise 150 TL'den 45 TL'ye düştü.
Temmuz 2025'te piyasaya sürülen Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4'ün Cross-Gen sürümü 1799,99 TL yerine 1349,99 TL'ye düşerken Call of Duty: World at War 64 TL yerine 32 TL'ye satılıyor. Eğlenceli bir oynanış sunan Spyro Reignited Trilogy'nin fiyatıysa 330 TL'den 115,50 TL'ye geriledi.
Xbox'ta İndirimli Activision Blizzard Oyunları Neler?
|Oyun Adı
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition
|1079,99 TL
|356,39 TL
|%67
|Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Sürümü
|566 TL
|283 TL
|%50
|Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cross-Gen Sürüm
|1799,99 TL
|1349,99 TL
|%25
|Diablo IV: Vessel of Hatred - Standard Edition
|1439,99 TL
|575,99 TL
|%60
|Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi
|2799,99 TL
|1539,99 TL
|%45
|Blizzard Arcade Koleksiyonu
|199,99 TL
|99,99 TL
|%50
|Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Paketi
|99 TL
|59,40 TL
|%40
|Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Paketi
|60,20 TL
|36,12 TL
|%40
|Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Paketi
|99 TL
|69,30 TL
|%30
|Call of Duty 2
|49 TL
|24,50 TL
|%50
|Call of Duty 3
|49 TL
|24,50 TL
|%50
|Call of Duty: Advanced Warfare Sezonluk Kombine
|212,50 TL
|70,12 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops
|1439,99 TL
|719,99 TL
|%50
|Call of Duty: Black Ops II
|2159,99 TL
|647,99 TL
|%70
|Call of Duty: Black Ops II Season Pass
|1799,99 TL
|539,99 TL
|%70
|Call of Duty: Black Ops 4 - Black Ops Pass
|1799,99 TL
|899,99 TL
|%50
|Call of Duty: Black Ops 4
|566 TL
|186,78 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops 6 - Kasa Sürümü
|3999,99 TL
|2599,99 TL
|%35
|Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-Gen Paketi
|2519,99 TL
|881,99 TL
|%65
|Call of Duty: Black Ops III - Season Pass
|175 TL
|87,50 TL
|%50
|Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles
|1079,99 TL
|539,99 TL
|%50
|Call of Duty: Ghosts
|212,50 TL
|70,12 TL
|%67
|Call of Duty: Ghosts Season Pass
|142,50 TL
|71,25 TL
|%50
|Call of Duty: Infinite Warfare - Season Pass
|1799,99 TL
|899,99 TL
|%50
|Call of Duty: Infinite Warfare - Launch Edition
|247,50 TL
|81,67 TL
|%67
|Call of Duty: Modern Warfare 2
|70,70 TL
|39,35 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|78,70 TL
|39,35 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Paketi
|2519,99 TL
|1007,99 TL
|%60
|Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi
|2799,99 TL
|1399,99 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare Remastered
|193,75 TL
|96,87 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare
|2159,99 TL
|712,79 TL
|%67
|Call of Duty: MWR Variety Harita Paketi
|51,25 TL
|25,62 TL
|%50
|Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Paketi
|599 TL
|239,60 TL
|%60
|Call of Duty: World at War
|64 TL
|32 TL
|%50
|Call of Duty: WWII - Altın Sürüm
|300 TL
|99 TL
|%67
|Crash Bandicoot 4: It’s About Time
|470,50 TL
|155,26 TL
|%67
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|193,75 TL
|77,50 TL
|%60
|Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition
|349,75 TL
|122,41 TL
|%65
|Crash Team Rumble - Lüks Sürüm
|899 TL
|539,40 TL
|%40
|Diablo Prime Evil Koleksiyonu
|419 TL
|138,27 TL
|%67
|Diablo III: Eternal Collection
|235 TL
|77,55 TL
|%67
|Diablo IV - Genişleme Paketi
|2519,99 TL
|1259,99 TL
|%50
|Diablo IV: Vessel of Hatred - Ultimate Edition
|3239,99 TL
|1295,99 TL
|%60
|Prototype
|90 TL
|29,70 TL
|%67
|Prototype 2
|117,50 TL
|35,25 TL
|%70
|Prototype Biohazard Bundle
|150 TL
|45 TL
|%70
|Spyro Reignited Trilogy
|330 TL
|115,50 TL
|%65
