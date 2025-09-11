Activision Blizzard Oyunlarında Dev İndirim! Bu Fırsat Kaçmaz

Xbox oyuncuları için Activision Blizzard oyunlarında büyük indirim başladı. Kısa bir süreliğine geçerli olan kampanya, yüzde 70'e varan indirimler sunuyor. Call of Duty serisinden Prototype serisine kadar çok çeşitli oyunların fiyatı inanılmaz ucuzladı. 22 Eylül'de sona ermeden önce kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Activision Blizzard Oyunları Xbox'ta İndirimde

Activision Blizzard'ın Call of Duty serisi dâhil en popüler oyunları, Xbox'ta indirime girdi. Üstelik bazı oyunların indirim oranı, %70'e varıyor. Call of Duty: Black Ops II (647,99 TL) ve Prototype 2 (35,25 TL), fiyatında en büyük düşüş meydana gelen oyunlar arasında yer aldı.

Kampanya kapsamında Call of Duty: Black Ops III'ün Zombies Chronicles sürümü, 1079,99 TL'den 356,39 TL'ye düşerken Sekiro: Shadows Die Twice'ın GOTY sürümü ise %50 indirimle beraber 566 TL yerine 283 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

%60 indirime giren Diablo IV: Vessel of Hatred'ın standart sürümü, %60 indirimle beraber 1499,99 TL'den 575,99 TL'ye düştü. Call of Duty 2 ile Call of Duty 3'ün fiyatı 49 TL'den 24,50 TL'ye gerilerken Call of Duty: Modern Warfare'in fiyatı ise 2159,99 TL yerine 712,79 TL oldu.

Call of Duty: Black Ops 4'ün fiyatı 566 TL yerine 186,78 TL olarak güncellenirken Call of Duty: Ghosts'un fiyatı ise 212,50 TL'den 70,12 TL'ye geriledi. Prototype ve Prototype 2 oyunlarını içeren Prototype Biohazard Bundle paketi ise 150 TL'den 45 TL'ye düştü.

Temmuz 2025'te piyasaya sürülen Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4'ün Cross-Gen sürümü 1799,99 TL yerine 1349,99 TL'ye düşerken Call of Duty: World at War 64 TL yerine 32 TL'ye satılıyor. Eğlenceli bir oynanış sunan Spyro Reignited Trilogy'nin fiyatıysa 330 TL'den 115,50 TL'ye geriledi.

Xbox'ta İndirimli Activision Blizzard Oyunları Neler?

Oyun Adı Normal Fiyatı İndirimli Fiyat İndirim Oranı Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition 1079,99 TL 356,39 TL %67 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Sürümü 566 TL 283 TL %50 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - Cross-Gen Sürüm 1799,99 TL 1349,99 TL %25 Diablo IV: Vessel of Hatred - Standard Edition 1439,99 TL 575,99 TL %60 Call of Duty: Black Ops 6 - Cross-Gen Paketi 2799,99 TL 1539,99 TL %45 Blizzard Arcade Koleksiyonu 199,99 TL 99,99 TL %50 Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Battle Doc Paketi 99 TL 59,40 TL %40 Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Challenger Paketi 60,20 TL 36,12 TL %40 Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) - Timeless Paketi 99 TL 69,30 TL %30 Call of Duty 2 49 TL 24,50 TL %50 Call of Duty 3 49 TL 24,50 TL %50 Call of Duty: Advanced Warfare Sezonluk Kombine 212,50 TL 70,12 TL %67 Call of Duty: Black Ops 1439,99 TL 719,99 TL %50 Call of Duty: Black Ops II 2159,99 TL 647,99 TL %70 Call of Duty: Black Ops II Season Pass 1799,99 TL 539,99 TL %70 Call of Duty: Black Ops 4 - Black Ops Pass 1799,99 TL 899,99 TL %50 Call of Duty: Black Ops 4 566 TL 186,78 TL %67 Call of Duty: Black Ops 6 - Kasa Sürümü 3999,99 TL 2599,99 TL %35 Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-Gen Paketi 2519,99 TL 881,99 TL %65 Call of Duty: Black Ops III - Season Pass 175 TL 87,50 TL %50 Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles 1079,99 TL 539,99 TL %50 Call of Duty: Ghosts 212,50 TL 70,12 TL %67 Call of Duty: Ghosts Season Pass 142,50 TL 71,25 TL %50 Call of Duty: Infinite Warfare - Season Pass 1799,99 TL 899,99 TL %50 Call of Duty: Infinite Warfare - Launch Edition 247,50 TL 81,67 TL %67 Call of Duty: Modern Warfare 2 70,70 TL 39,35 TL %50 Call of Duty: Modern Warfare 3 78,70 TL 39,35 TL %50 Call of Duty: Modern Warfare II - Cross-Gen Paketi 2519,99 TL 1007,99 TL %60 Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi 2799,99 TL 1399,99 TL %50 Call of Duty: Modern Warfare Remastered 193,75 TL 96,87 TL %50 Call of Duty: Modern Warfare 2159,99 TL 712,79 TL %67 Call of Duty: MWR Variety Harita Paketi 51,25 TL 25,62 TL %50 Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Paketi 599 TL 239,60 TL %60 Call of Duty: World at War 64 TL 32 TL %50 Call of Duty: WWII - Altın Sürüm 300 TL 99 TL %67 Crash Bandicoot 4: It’s About Time 470,50 TL 155,26 TL %67 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 193,75 TL 77,50 TL %60 Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition 349,75 TL 122,41 TL %65 Crash Team Rumble - Lüks Sürüm 899 TL 539,40 TL %40 Diablo Prime Evil Koleksiyonu 419 TL 138,27 TL %67 Diablo III: Eternal Collection 235 TL 77,55 TL %67 Diablo IV - Genişleme Paketi 2519,99 TL 1259,99 TL %50 Diablo IV: Vessel of Hatred - Ultimate Edition 3239,99 TL 1295,99 TL %60 Prototype 90 TL 29,70 TL %67 Prototype 2 117,50 TL 35,25 TL %70 Prototype Biohazard Bundle 150 TL 45 TL %70 Spyro Reignited Trilogy 330 TL 115,50 TL %65