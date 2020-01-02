Xbox Başkanı PlayStation 5'in Sevdiği Yanlarını Açıkladı

Xbox Başkanı Phil Spencer yaptığı açıklamalar sırasında Sony PlayStation 5 ile ilgili görüşlerini de aktardı.

SSD'nin Gücü

Sony tarafında PlayStation 5 ve Microsoft tarafında Xbox Series X. Yani kısaca dolu dolu bir 2020 yılı bizleri bekliyor. Phil Spencer tarafından yapılan açıklamalara göz attığımızda Spencer'ın PlayStation 5 için bazı olumlu düşüncelere sahip olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan kayıtlara göre PlayStation 5'te yer alması beklenen SSD teknolojisi, Spencer'ın da oldukça beğendiği bir gelişme. Bu arada Xbox Series X için de SSD söylentilerinin bulunduğunu ve muhtemelen SSD ile geleceğini belirtelim.

Burada baktığımızda SSD'nin oyuncular için olduğu kadar geliştiriciler için de oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Sonuç SSD ile gelen avantajlar ve sağladığı altyapı oyun tarafında önemli gelişmelere yol açabilir.

'Takdir Ediyorum'

Eğer Spencer'a geri dönersek yaptığı açıklamalarda Sony ekibinin SSD kullanımı konusunda attığı adım konusunda teşekkür ettiğini görüyoruz. Spencer, PlayStation 5 özellikleri hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadığını ve Microsoft'a ait olan Mojang'ın (Minecraft'ın yapımcısı) eline de halen geliştirme kitinin geçmediğini belirtiyor.

Pek de sürpriz bir haber değil.

Sonuç olarak Mojang, Microsoft'a ait bir şirket. Sony de üzerinde uzun bir süredir çalıştığı geliştirici kitini rakibine göndermek konusunda çok da rahat tavırlar uygulamayacaktır.