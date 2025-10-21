Call of Duty Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirimi Kaçırmayın

Call of Duty serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Call of Duty®: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition, Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Black Ops Cold War dahil pek çok oyun indirime girdi.

Xbox'ta Call of Duty Serisi İndirime Girdi

Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği Call of Duty: Ghosts, Xbox mağazasında yüzde 68 oranında indirime girdi. Infinity Ward tarafından geliştirilen oyun 212,50 TL yerien 70,12 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz CoD oyunu satın alma fırsatı sunan kampanya 3 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Call of Duty: Black Ops II yüzde 70 oranında indirime girdi. Treyarch tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 2.159,99 TL'den 647,99 TL'ye düştü. Yayıncılığını Activision'ın üstlendiği oyun 2012 yılının kasım ayında piyasaya sürüldü.

Call of Duty: Infinite Warfare'in Launch isimli sürümü yüzde 67 oranında indirime girdi. Infinity Ward tarafından geliştirilen oyun 247,50 TL yerine 81,67 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2016 yılının kasım ayında piyasaya sürülen Infinite Warfare, diğer Call of Duty oyunlarından farklı olarak uzayda geçiyor.

Sledgehammer Games ve Raven Software tarafından geliştirilen Call of Duty: Advanced Warfare'in Dijital Pro sürümü yüzde 60 oranında indirime girdi. 2014 yılının kasım ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 327,50 TL'den 131 TL'ye düştü. Yüzde 67 oranında indirime giren Call of Duty: Black Ops Cold War 2.159,99 TL yerine 712,79 TL'ye satılıyor.

İndirime Giren Call of Duty Oyunları