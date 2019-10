Xbox Game Pass'e Gelecek Yeni Oyunların Tarihleri Duyuruldu

Microsoft düzenli olarak her ay ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass için yeni oyunlar eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayın geri kalanında bizlerle buluşacak olan oyunlar açıklanmış ama tarih konusunda herhangi bir şey söylenmemişti. Nihayet beklenen duyuru yapıldı ve yeni oyunların tarihleri ortaya çıktı.

Öncelikle ayın geri kalanında servise eklenecek olan oyunlar Lonely Mountains: Downhill, Secret Neighbor, Minit, The Outer Worlds, Afterparty, Lego Star Wars III: The Clone Wars ve Subnautica olacak. Yalnız Subnautica oyununun Kasım ayında ekleneceğini belirtelim. Yani önümüzdeki ayın ilk Xbox Game Pass oyunu böylece belli olmuş oldu.

Duyurulan tarihler ise şöyle:

Lonely Mountains: Downhill (23 Ekim 2019) - Xbox One

Trials benzeri olan Lonely Mountains: Downhill oyununda bisikletimizle dağdan aşağı ineceğiz. Yolumuz sık ormanlardan, dar yollardan ve vahşi nehirlerden geçecek. Herhangi bir şekilde kaza yapmamaya çalışarak yarışacak, yolun durumuna göre bir yerden bir yere atlayarak zirveden vadiye ulaşmamız gerekecek.

Secret Neighbor (23 Ekim 2019) - Xbox One

Secret Neighbor, Hello Neighbor oyununun çok-oyunculu ve yan senaryolu versiyonu ve Neighbor'a girip bodrum katına ulaşmaya çalışan bir grup çocuğun etrafında dönüyor. Ne var ki, bu çocuklardan bir tanesi kılın değiştirmiş Neighbor. Bodrum katına ulaşmak için Neighbor'a yakalanmadan bütün anahtarları toplamanız gerekiyor.

Minit (24 Ekim 2019) - Xbox One

Macera türünde bir oyun olan Minit, bu zamana kadar hiç görmediğimiz türden tuhaf bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki, altmışar saniyeden oluşan haklarınız var. Yani her defasında sadece altmış saniyeliğine oynayabiliyorsunuz ama her oynayışınızda ortam hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte, size verilen her hakta bulacağınız eşyayı saklayabiliyorsunuz ve bu da senaryonun ilerleyişine katkıda bulunuyor. Amacınız ise gizleri ortaya çıkartıp mevcudiyetini sürdüren lanete bir son vermek olacak.

The Outer Worlds (25 Ekim 2019) - Xbox One

The Outer Worlds, Birleşik Devletler Başkanı William McKinley'nin 1901 yılında bir anarşist tarafından öldürülmemesiyle oluşan alternatif gelecekte geçiyor. Haliyle Theodore Roosevelt, William McKinley'nin yerine geçmiyor ve iş güvenirliği sekteye uğramıyor. Biz ise galaksinin en uzak noktasında bulunan ve şirketler tarafından yönetilen Halcyon gezegenine giderken yolda kaybolan koloni gemisindeki bir karakter olacağız. Gemide bir arıza yaşanmış ve karakterimiz de yetmiş yıl süren kriyojenik uykuya yatırılmıştır. Karakterimiz uykusundan uyandıktan sonra, kendisini koloninin yok edilmesi üzerine kurulu büyük bir komplonun içinde buluyor.

Afterparty (29 Ekim 2019) - Xbox One

Afterparty oyununda, Milo ve Lola rollerinde olacağız. Yakın bir zaman önce ölmüş olan bu karakterler bir şekilde kendilerini Cehennem'de sonsuzluğa bakarken buluyorlar. Ortada açık bir kapı vardır ve o kapıdan geçmenin tek yolu ise şeytanın aşırı derecede içip kafayı bulmasını sağlamak. Bu sayede Milo ve Lola için dünyaya geri dönüş yapabilmek mümkün olacaktır. Oyunda hem hikayenin hem de karakterler arası ilişkiyi etkileyen bir diyalog sistemi kullanılıyor. Ayrıca senaryo boyunca Milo ve Lola ikilisinin kişiliklerini ve geçmişlerini de öğrenme fırsatımız olacak.

LEGO Star Wars III (31 Ekim 2019) - Xbox One

Star Wars evrenindeki hikayeler ile simgesel karakterlerin bir araya geldiği bu oyunda, Star Wars: The Clone Wars hikayesi bu defa LEGO dünyasında yeniden anlatılıyor. Galaksi içinde üretim, kontrol ve araştırma yapabilmek mümkün oluyor.

Subnautica (7 Kasım 2019) - Xbox One

Uzay gemisi 4546B olarak bilinen yaratık gezegenine düşen bir karakterin rolüne bürünüyoruz. Etrafı özgürce araştırmamıza olanan tanınan oyunda, hayatta kalmak için kaynak toplamamız ve en nihayetinde de gezegen bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Senaryo boyunca birçok farklı türden yaratıkla da karşılaşıyoruz.