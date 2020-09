Yeni Xbox Game Pass Eylül 2020 Oyunları Duyuruldu

Microsoft, bugün itibarıyla yeni Xbox Game Pass Eylül 2020 oyunları duyurusunu gerçekleştirdi. Toplamda beş yeni oyun, servis abonelerinin beğenisine sunuluyor.

Yeni Xbox Game Pass Eylül 2020 Oyunları Hangileri Olacak?

Xbox Wire üzerinden yapılan duyuru ile oyunculara sunulacak olan yeni oyunlar Company of Heroes 2, Destiny 2: Shadowkeep and Forsaken, Halo 3: ODST, Night in the Woods ve Warhammer: Vermintide 2 olacak. Detaylara aşağıdan bakabilirsiniz.

Company of Heroes 2 (17 Eylül 2020) - PC

Company of Heroes için bir devam oyunu olan Company of Heroes 2, birimlerin görüş açısını taklit eden TrueSight sisteminden akıllıca birim konuşlandırması için cesaretlendiren siper sistemine kadar birçok yeni mekaniği oyuna dahil ediyor. Bunların yanı sıra çok oyunculu modu için beş ordu ve oynayabileceğiniz iki ana senaryosu bulunuyor.

Destiny 2: Shadowkeep and Forsaken (22 Eylül 2020) - Android ve Xbox One

Destiny 2: Shadowkeep, Eris Morn'in talebiyle üzerine aya geri dönen Young Wolf'un hikayesini konu alacak. Güvenli olan son şehrin kahramanları dikkatlerini Vanguard'ın ötesine vermişken ayda Crota, the Eater of Hope, Skolas, Taniks, Scarred ve daha birçok eski şeytan uyanmıştır. Biz ise bu şeytanların kökünü kurutmak için aya geri döneceğiz.

Destiny 2: Forsaken ise Reef'ten geriye kalanlara kural tanımazlığın eline düşmüştür. Siz ve Cayde-6, son zamanlarda yaşanan kargaşayı araştırmak için gönderiliyorsunuz. Bölgeye varır varmaz, Elders hapishanesindeki en tehlikeli suçluların organize bir firarda olduklarını öğreniyorusunuz. Bu suçluların izini sürerek Reef'in derinliklerine inecek ve yeni bölgeleri keşfedecek, yeni güçlere ve yeni güçlü silahlara sahip olacak ve uzun zamandır kayıp olan Awoken gizlerini ortaya çıkartacaksınız.

Halo 3: ODST (22 Eylül 2020) - Android ve PC

Halo: Combat Evolved ile başlayan ve Halo 2 ile devam eden hikaye için bir kapanış perdesi olmuş olan Halo 3 oyununda, yirmi altıncı yüzyıl insanlığı ile karışık bir yaratık türü olan Covenant ve yaratık parazit Flood ile yapılan yıldızlar arası çatışmaya odaklanılmıştı. Halo 3: ODST oyununda ise, üçüncü oyunun senaryosunu oluşturan olayları ODST ekibinin gözünden deneyimleme fırsatı buluyorduk. Hem kayıplara karışan takım arkadaşlarınıza ne olduğunu hem de Covenant'ların New Mombasa şehrini istila etmesinin arkasındaki nedeni öğrenmeye çalışıyorduk.

Night in the Woods (24 Eylül 2020) - Android, PC ve Xbox One

Yaşadığı küçük kasabayı üniversite okumak için terk eden; ancak üniversiteye devam edemeyeceğini anlayıp, tekrar evine dönen Mae Borowski isimli bir karakteri yönettiğimiz oyun, aslında bir keşif ve macera oyunu. Mae ile birlikte geride bıraktığımız hayatın döndüğümüzde ne hale geldiğini sorgulayarak devam ettiğimiz oyun, kasabanın içerisinde yaşanan garip olaylar, bizi hiç aklımıza gelmeyecek yerlere sürükleyen kazalar ve buna benzer şeylerle sürüp gidiyor.

Warhammer: Vermintide 2 (24 Eylül 2020) - Android ve Xbox One

Warhammer: End Times - Vermintide için bir devam niteliği taşıyan Warhammer: Vermintide 2 oyununda, kooperatif olarak dört arkadaş Chaos and Skaven güçlerine karşı ayakta kalmaya çalışacaksınız. Oyunda yepyeni bir düşman topluluğu, on beş yeni kariyer yolu, yetenek ağaçları, yeni silahlar, iyileştirilmiş yağma sistemi ve çok daha fazlası bulunuyor.

Yeni eklenecek oyunlara ek olarak, 30 Eylül 2020 tarihinde altı oyun daha Xbox Game Pass servisinden ayrılacak. Bad North, DiRT Rally 2.0, Dishonored 2, Panzer Dragoon Orta, Westerado: Double Barreled ve Yooka-Laylee Xbox One tarafından seçilmişken, bu oyunlardan Bad North, DiRT Rally 2.0 ve Dishonored 2 PC tarafından da ayrılacak.