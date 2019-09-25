Xbox Game Pass for PC için Bu Ay Dört Yeni Oyun Eklenecek

Ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass, E3 2019 sırasında yapılan duyuru ile PC için de faaliyete geçmişti. Bu da Haziran ayı ile artık her iki platform için ücretsiz oyun sunumu anlamına geliyor. Yüzden fazla oyunla faaliyete geçmiş olan Xbox Game Pass for PC, zaman içerisinde yeni oyunların eklenmesi ile aydan aya zenginleşti. Bu ay içerisinde dört yeni oyun daha geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Xbox sayfası üzerinden bir açıklama yapmış olan Microsoft, Xbox One için bu ay içerisinde eklenecek olan yeni oyunları duyurmuştu. Kısa bir süre sonra ise benzer bir duyuru PC tarafı için de yapıldı. Dirt Rally 2.0, Saints Row IV: Re-Elected, Bad North ve Cities: Skylines ay sonuna kadar PC kullanıcılarının beğenisine sunulacak.

Bad North

Gerçek zamanlı taktiklere dayalı bir oyun olan Bad North, Roguelite türüne giren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki ana hedefimiz kralı öldürmüş olan Viking istilacılarına karşı krallığı müdafa etmek ve adada yaşayanları tahliye etmek için rehberlik etmek olacak. Adanın farklı planlamaları olduğu için Vikingler farklı farklı köşelerden saldırıda bulunabilecekler. Bu durumda da her defasında farklı bir strateji düşünmek gerekecek. İlerleyiş boyunca karşınıza ada halkını korumanıza yardımcı olacak evler de çıkacak. Vikingler meşalelerle evleri yakabildikleri için çok dikkatli olmanız gerekecek ama birimlerinizi ve savunmanızı altın kullanarak geliştirebildiğinizi de söylemeden geçmeyelim.

DiRT Rally 2.0

Yarış oyunları denince akla ilk gelenlerden Codemasters tarafından geliştirilmiş olan DiRT Rally 2.0, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Polonya, İspanya, Birleşik Devletler, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Monte Carlo, İsveç ve Galler olmak üzere on iki farklı bölgeden fazlaca etabın ve FIA Dünya Rallycross Şampiyonası'ndan da on üç kadar parkurun bulunduğu oyunda, Dünya Rallycross dahil elli kadar ralli arabası arasından seçim yaparak değişen hava koşullarında rakiplerimize karşı rekabet ediyoruz.

Saints Row IV: Re-Elected

Şimdilik serinin sonuncusu olan Saints Row IV oyununda kahramanlarımız döküntü evlerinden Beyaz Saray'a gitmişlerdir ama dünya, Overlord Zinyak ve yaratık ordusunun istilası altındadır. Bize düşen ise eski ve yeni dostlarımız ile dünyayı istiladan kurtarmak olacaktır.

Oyunun Saints Row IV: Re-Elected versiyonu ise tahmin edebileceğiniz üzere orijinal oyunun çıkışından sonra yayınlanan bütün indirilebilir içerikleri barındırıyor.

Cities: Skylines

Cities: Skylines, açık dünya şehir inşa etme simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular olarak bölgelendirme, yol konumlandırma, vergilendirme, halka açık hizmetler ve halka açık ulaşım sağlayarak şehir planlaması yapıyoruz. Bununla birlikte bütçe, sağlık, istihdam ve nüfus gibi bir şehirle ilgili çeşitli temel ilkeler üzerinde de çalışmalar yapmamız gerekecek.