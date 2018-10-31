Xbox Live Gold'un Kasım 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyeleri için ücretsiz olarak verilen oyunların Kasım 2018 içeriği sonunda belli oldu.Her zaman olduğu gibi Xbox Game Pass'in kasım ayı içeriğinde Xbox One ve Xbox 360 sahiplerine ikişer oyun verileceği duyuruldu.

Xbox Live Gold'un kasım ayı içeriğinde toplamda 4 oyun bulunuyor. Bu oyunlardan ikisi Xbox One platformu oyuncularına, diğer ikisi de Xbox 360 oyuncularına sunulmuş; ancak Xbox 360 oyunları Xbox Geriye Uyumluluk Sistemi'ni desteklediği için Xbox One platformunda da çalışıyor.

Xbox Live Gold'un Kasım ayı ücretsiz oyunları:

Asssasin's Creed - Xbox 360, Xbox One (1 Kasım - 15 Kasım)

Dante's Inferno Xbox 360, Xbox One (16 Kasım - 30 Kasım)

Battlefield 1 - Xbox One (1 Kasım - 30 Kasım)

Race the Sun (16 Kasım - 15 Aralık)

Xbox Live Gold'un kasım ayı içeriğinde Battlefield 1 dikkat çekiyor. Battlefield 1, Ekim 2016'da çıkış yapmıştı. Battlefield 1, 1. Dünya Savaşı temasını kullanarak başarılı bir oyun olmuştu.

Xbox Live Gold üyeliğini satın alan oyunseverler her ay değişen oyunlara ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Ücretsiz olarak sunulan oyunlar belirli süreler arasında kullanıma açık hale sunuluyor. Xbox Live Gold üyeliği hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.