Xbox Live Gold'un Şubat 2019 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyeleri için verilen ücretsiz oyunların Şubat 2019 içeriği nihayet yayınlandı. Diğer aylarda olduğu gibi Şubat ayında da Xbox One ve Xbox 360 sahiplerine ikişer oyun hediye ediliyor.

Xbox Live Gold içeriğinde verilen oyunlar özel olarak seçiliyor. Verilen oyunlar Xbox Geriye Uyumluluk Sistemi'ne (Xbox Backward Compatibility) uyumlu oluyor. Bu sayede Xbox 360 için yayınlanan oyunlar Xbox One'da da kullanılabiliyor.

Şubat ayının içeriğinde Ubisoft'un geliştirdiği büyük bir oyun bulunuyor. Assassin's Creed Unity ile birlikte duyurulan Assassin's Creed Rogue, Xbox Live Gold'un Şubat ayı oyunları arasında. Xbox Live Gold'un Şubat ayı oyunlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Assassin's Creed Rogue (1 Şubat - 15 Şubat) Xbox 360, Xbox One

Bloodstained: Curse of the Moon (1 Şubat - 28 Şubat) Xbox One

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (16 Şubat - 28 Şubat) Xbox 360, Xbox One

Super Bomberman R (16 Şubat - 15 Mart) Xbox One

Xbox Live Gold üyeliği hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve üyeliği satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.