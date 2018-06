Xbox Live Gold'un Temmuz 2018 Ücretsiz Oyunları Duyuruldu

Xbox Live Gold üyeleri için verilecek olan oyunların Temmuz ayı içeriği belli oldu. Temmuz ayındaki oyunlara baktığınızda pek mutlu olmayacağınızı şimdiden söylemek istiyorum.

Xbox Live Gold ismindeki üyelik sistemi abonelerine ücretsiz oyun imkanı sağlıyor. Her ay yenilenen oyunlar sayesinde abonelik sistemi sürekli olarak güncel kalıyor. Xbox Live Gold'u PlayStation Plus üyeliğine benzetebilirsiniz. İki sistemde de oyunseverlere ücretsiz oyunlar veriliyor. Ancak Xbox Live Gold üyeliğinde verilen oyunlar belirli bir süre sonra kullanılamıyor. PlayStation Plus'da ise üyelik bitene kadar kullanıma açık tutuluyor.

Xbox Live Gold'un Temmuz ayı oyunları:

Assault Android Cactus (1-31 Temmuz) Xbox One

(1-31 Temmuz) Xbox One Virtua Fighter 5: Final Showdown (1-15 Temmuz) Xbox 360 ve Xbox One

(1-15 Temmuz) Xbox 360 ve Xbox One Splinter Cell: Conviction (16-31 Temmuz)

(16-31 Temmuz) Death Squared (16 Temmuz - 15 Ağustos)

Verilen oyunlar gerçekten çok kötü gözüküyor. Hatta Xbox Live Gold'un verdiği en kötü oyunlar olabilir. Göze çarpan tek oyun ise Splinter Cell: Conviction. Her ne kadar dikkat çekiyor olsa da Splinter Cell: Conviction'ın çok eski bir oyun olduğunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum.

Peki sizler Xbox Live Gold'un Temmuz 2018 ücretsiz içeriklerini beğendiniz mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.