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Xbox One için Beklenen Güncelleme Geldi

Xbox One Guncelleme
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Donanım
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Xbox One oyun konsolları için beklenen güncelleme yayınlandı. Güncelleme yepyeni bir ana ekran ve zengin kullanım kolaylığı sunuyor.

Bugünden başlayarak Microsoft Xbox One oyun konsolları güncelleniyor. Güncelleme ana ekran, rehber ve topluluk gibi birçok özelliği güncelleştiriyor. Yaklaşık olarak Ağustos ayından bu yana beklenen bu güncelleme Xbox Insiders programına dahil olanlara bugün servis ediliyor.

Güncellemenin en önemli özelliği konsolun ana ekranının detaylı olarak kişiselleştirilmesini sağlıyor. Ağırlıklı olarak metro tasarım görünümü taşıyan bu seçenek ile sekmeler arasındaki geçişler daha kolay ve hızlı oluyor. Bunun yanı sıra söz konusu ekrana sevilen oyunlar ve kullanıcıların seçtiği müzik parçaları da eklenebiliyor.

Konsolda bulunan "rehber" sekmesinin arayüzünde de detaylı değişiklikler var. Bu seçeneğin içerisinde bulunan alt sekmeler arasında dolaşmak da artık çok kolay ve hızlı bir hale getirilmiş. Rehber sekmesinin yeni özelliklerinin arasında “Oyundaki arkadaşlar” adında bir bölüm yer alıyor. Bu özellik artık sizinle aynı oyunu oynayan kişileri anında görüntüleyebilmenizi ve iletişim kurabilmenize olanak veriyor.

Microsoft'un "Sonbahar Güncellemesi" adını verdiği tüm özellikler, bugünden başlayarak konsol sahiplerine servis edilmeye başlandı

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ETİKETLER: güncelleme konsol xbox one

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