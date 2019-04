Xbox One Oyunlarında Ciddi Bir Fiyat Artışı Yaşandı

PlayStation 4 platformundaki dijital oyun fiyatlarının uzun zamandır gereğinden fazla yüksek olmasından şikayet eden oyuncuların bir kısmı, bu sorundan Xbox One platformuna geçiş yaparak kurtulmayı düşünüyordu. Malumunuz Xbox One konsolundaki birçok oyun, PlayStation 4 versiyonlarına göre çok daha ucuza satılıyordu. Mesela bunun son örneği olarak 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Control, 145 TL gibi bir fiyatla ön-siparişe açılarak hepimizi fazlasıyla şaşırtmıştı. Ancak bu şaşkınlık etkisi epey kısa sürdü.

Her ne kadar Microsoft Store oyun fiyatları açısından Xbox One konsolunu cazip kılsa da zaman içerisinde zamlarla karşılaşmamış değiliz. Bütün oyunları etkilememiş olsa da bazı oyunlarda ciddi fiyat artışları yaşanmıştı. Ancak son gelen zam dalgası, keyifleri epey bir kaçırdı. Bilhassa son dönemde çıkan ve çıkması beklenen oyunlara ciddi zamlar yapıldı.

Zam dalgası sonrası Control, artık 145 TL değil de 395 TL oldu. Sekiro: Shadows Die Twice oyununu almak isterseniz artık 566 TL'yi gözden çıkartmanız gerekecek, ki bunun oyunun standart sürümünün fiyatı olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5 oyunlarının yeni fiyatları ise 472,5 TL. Gerçi Resident Evil 2 üç gün sonra bitecek olan indirimle şu an için 316,5 TL gibi bir fiyata satılıyor. Red Dead Redemption 2’nin 566 TL, FIFA 19’un 564 TL, Tom Clancy's The Division 2'nin de 602 TL olması da diğer dikkat çeken fiyat artışları.

Microsoft Türkiye cephesinden bu fiyat artışının nedeni ile ilgili şimdilik bir açıklama yapılmış değil. Bununla birlikte, Xbox Game Pass haricinde Xbox One platformu artık pek de cazip görünmüyor diyebiliriz. Eğer olur da bu zam dalgasından abonelik servisinin ücretleri de etkilenirse, muhtemelen birçok kişi konsolunu satmayı bile düşünebilir. Gelişmeler için bizi takipte kalın.