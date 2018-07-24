Xbox Oyun Sektörünü Uygun Fiyatlı Modeliyle Ele Geçirecek

Daha önce yapılan haberlerde Microsoft’un yeni nesil konsol modellerinin Xbox Scarlett ismiyle anılacağı söylemişti. Bugün itibarıyla ortaya çıkan uygun fiyatlı Xbox yazılarındaysa Microsoft’un Scarlett ismini verdiği konsollarından birini bulut sunucu desteğiyle donatacağı ve uygun fiyata satacağı iddialarına yer verildi.

Thurrott isimli internet sitesi, Microsoft’un yeni nesil Xbox için iki ayrı model tasarladığını söyledi. Modellerden ilkinin alışageldiğimiz şekilde olacağı ve Xbox One modeline benzer şekilde fiziki donanımla oyuncuların karşısına çıkacağını belirten internet sitesi, ikinci modelin ise alışılagelmiş konsol fikrinden çok uzak olacağını dile getirdi. Xbox Scarlett serisinin ikinci modelinin oldukça uygun fiyatlı olacağı; ancak konsolun güçlü donanım barındırmak yerine bulut sunucu desteği vereceği aktarıldı.

Henüz ismi belli olmayan konsolun içerisinde temel işleri yapabilecek kadar düşük seviyeli donanım özelliklerinin bulunacağı, oyun oynanmak istendiğindeyse bulut sunuculara bağlanarak oyunu sunucu üzerinden açacağı ve oyuncuların herhangi bir farklılık yaşamaksızın oyunu oynayacakları belirtildi.

Xbox Scarlett 2020’de Çıkabilir

İki büyük konsol üreticisi Microsoft ve Sony, aslında ürettikleri Xbox ve PlayStation modellerinden ziyade kullanıcılarına sattıkları internet hizmeti üzerinden para kazanıyorlardı. Microsoft’un oyunculara sunduğu Xbox Live ve Xbox Gamepass gibi internet bağlantılı programlar, milyonlarca dolarlık karlar getirmişti. Microsoft, benzer yayın politikalarını başka şirketlerle de paylaşmış ve NVIDIA ile ortak çalışmalar yürütmüştü.

İnternet üzerinden sunulan hizmetlerin daha karlı olduğunu gören Microsoft, konsol işini bulut sunuculara yıkmak gibi bir aksiyona girmek istese de bunun henüz mümkün olmadığı söylendi. İnternet hızlarının artması ve bulut sunucu üzerinden oyun oynayabilecek kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte daha geniş bir kitleye hitap etmek isteyen Microsoft’un Xbox Scarlett serisini 2020 yılında piyasaya sürebileceği belirtildi.