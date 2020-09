Xbox Series S Duyuruldu: İşte İlk Detaylar!

Microsoft geçtiğimiz dakikalarda Xbox Series S ile karşımıza çıktı. Yeni nesil uygun fiyatlı oyun konsolu hakkındaki ilk detayları oyuncularla paylaşan şirket, pek çok kişiyi heyecanlandırdı diyebiliriz.

Güne Xbox Series S şovuyla başladık.

Xbox Series X ile kıyaslandığında bazı ufak kısıtlamalar ile gelen Xbox Series S, tamamen disksiz yani dijital bir yapıda olacak. Buna ek olarak konsolun teknik bileşenlerinde de bazı kısmalara gidilecek.

Xbox Series S, geride bıraktığımız zaman içerisinde dolaylı yoldan birçok kez karşımıza çıkmıştı. Bu sızıntıların ardından, Microsoft cephesinin bu modeli tanıtmasının an meselesi olduğuna kesin gözüyle bakıyorduk.

Bugünün erken saatlerinde Thurrott baş editörü Brad Sams, Xbox Series S'in hem resmi tasarımının göründüğü ve hem de fiyatının $299 olacağının iddia edildiği bir video paylaşımında bulundu. Sitenin geçmişte isabetli sızıntılar ile karşımıza çıktığını hesaba katacak olursak, elbetteki bizi heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı.

Sams tarafından yapılan paylaşımın ardından Niko Partners şirketinden Daniel Ahmad, yaptığı açıklama ile daha sonradan _h0x0d_ tarafından da paylaşılan videodaki Xbox Series S tasarımının gerçek olduğunu ama fiyat konusu ile ilgili olarak bir şey bilgisinin olmadığını söyledi. Dahası ise X modelinin son teknoloji bir donanımının ve buna bağlı olarak da yüksek fiyatının olacağını, S modelinin ise orta seviye bir model olacağını ve düşük fiyatının olacağını dile getirdi ve X ile aynı yeni nesil oyunları çalıştıracağını da sözlerine ekledi.

Daha sonradan Windows Central, Thurrott tarafından gerçekleştirilen sızıntılardan ayrı olarak yayınladığı rapor ile Xbox Series S modelinin $299 ve Xbox Series X modelinin de $499 fiyat etiketiyle 10 Kasım 2020 tarihinde piyasada olacağını belirtti. Yurt dışında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass servislerinin de dahil Xbox All Access seçeneği ile satın alabilmek de mümkün olacağı da söylemişti, Windows Central.

Ardı ardına gelen yoğun raporların adından Microsoft, Xbox Series S'i resmi olarak en nihayetinde duyurdu. Yapılan duyuruya baktığımızda, günün erken saatlerinde yayınlanan raporların yine isabetli olduklarını görebiliyoruz.

Fiyat olarak $299 / £249.99 seviyesinde olacak olan Xbox Series S, yukarıda da bahsettiğimiz gibi orta seviye teknik özelliklere sahip bir konsol olacak. Şimdiye kadar görüp görebileceğimiz en küçük Xbox olacakken, disk sürücüsü de bulunmayacak ki bu daha önceden ortaya atılan iddialarda da karşımıza çıkmıştı.

Microsoft henüz konsol hakkında fazla bir detay vermiş değil ama yakın bir zamanda daha fazla bilginin paylaşılacağı için heyecanlı olduklarını söylüyorlar.

Son olarak _h0x0d_, resmi duyurusu sonrasında Xbox Series S modelinin resmi tanıtım videosunu sızdırdı. Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz videoda da gördüğümüz üzere Xbox Series X ile karşılaştırıldığında hemen hemen % 60 daha küçük bir boyutta olacak. Dahası ise özel NVME 512 GB SSD, disk sürücüsüz, 1440p çözünürlükte 120 FPS'ye kadar destek, Işın İzleme teknolojisi, değişken hızda gölgelendirme ve ekran yenileme hızı, son derece düşük seviyede gecikme, 4K medya oynatma ve oyunları 4K çözünürlüğe yükseltme gibi özellikler ile gelecek.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP