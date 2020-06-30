Xbox Series S Performansı ile PlayStation 5'in Kökünü Kazabilir

Microsoft tarafından geçtiğimiz aylarda duyurulan ve tanıtılan Xbox Series X önümüzdeki dönemlerde kullanıcılara sunulacak. Bu noktada PlayStation 5'in önüne geçmek isteyen Microsoft, Xbox Series S için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bazı yeni sızıntılara göre Xbox Series S performansı ile PlayStation 5'in sonunu getirebilir!

Xbox Series S Performansı Hakkında Heyecan Veren İddia!

Son zamanlarda ortaya atılan sızıntılar dahilinde Xbox Series X ve Xbox Series S ile Ağustos 2020 döneminde karşılaşmayı bekliyoruz.

Bu noktada PlayStation 5 için fiyat söylentileri 499 dolar civarında dolanırken Xbox Series X için 399 dolar ve Xbox Series S için 299 dolar iddialarını görüyoruz. İddia edilen bu fiyatlar, konsola sıcak bakmayan kişiler için bile oldukça iyi konumlandırmaya sahip diyebiliriz. Öte taraftan hem Series X hem de Series S, PlayStation 5'e nazaran daha güçlü bir yapıda olabilir.

Buna göre Xbox Series S'in PlayStation 5'e kıyasla daha hızlı bir işlemci, ışın izleme teknolojisi ve çoklu platform desteği, bu kısım geliştiriciler için, sunacağı söyleniyor. Xbox Series S'in 200 dolarlık daha uygun fiyat iddialarının gerçek olduğunu düşünürsek bu durum oldukça ciddi satış başarılarına yol açabilir.

Nitekim dünyanın dört bir yanında yaşanan yeni tip koronavirüs salgını ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi ve milyonlarca kişi şu anki durumda PS5 ya da Series X için para harcamayı istemeyecektir. Ancak çok daha uygun fiyatlı bir alternatif olan Series S, bu kişilerin ihtiyaçlarına bir çözüm sunarak başarılı bir yolda tutunabilir.