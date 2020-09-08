Xbox Series S Sudan Ucuz Olabilir!

Microsoft bu sene içerisinde iki yeni nesil oyun konsolu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan ilki şirketin asıl ürünü olan Xbox Series X olacakken, bir diğeri ise daha uygun fiyatlı kırpılmış model olan Xbox Series S olacak. Bazı yeni raporlarla birlikte her iki modelin fiyat etiketi ortaya çıktı.

Xbox Series X ve Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Windows Central tarafından ortaya atılan yeni sızıntılara göre - ki kendisi oldukça saygın bir kaynaktır - Xbox Series X'in fiyatı 499 dolar olacak. Buna ek olarak Xbox Series S'in fiyatı 299 dolar olarak iddia ediliyor ki, bunun gerçekten beklentilerin altında bir fiyat olduğunu hatırlatmamız gerekiyor.

Yine aynı rapordan devam ederek Series X'in ve Series S'in 10 Kasım tarihinde satışa sunulacağını görüyoruz. Bu tarihler genellikle bölgesel bazda değişiklik gösterdiği için ülkeler arasında birkaç haftalık oynama olabilir. Eğer bu fiyat iddiaları doğru ise Series S'in fiyat noktasında Sony'i ve hatta direkt olarak oyun bilgisayarlarını oldukça ciddi bir şekilde zorlayabileceğini söyleyebiliriz.

Bu yılın sonuna yaklaşmamızla birlikte yeni modellerin satışa sunulmasına kalan süre de azalmış oluyor ve ilerleyen dönemlerde daha net sızıntılar ile karşılaşmamız olası hale geliyor. Peki siz Xbox Series X'in ve Xbox Series S'in fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony nasıl bir fiyat politikası izleyecek? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.