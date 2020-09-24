Xbox Series S ve X Harici Depolama Kartları Cep Yakacak!

Amerika menşeli yazılım devi, Xbox Series S ve X harici depolama kartlarını ön-siparişe açtı. Ancak karşımızda çok da parlak bir tablo yok. İşte harici depolama kartlarının fiyatları.

Microsoft tarafından açıklanan özelliklere bağlı olarak, Xbox Series S 512 GB ve Xbox Series X 1 TB dahili depolama alanı ile gelecek. Ancak oyunların kapladıkları alanlar, bu nesilde bile bir hayli abartı seviyelere ulaştı ki yakında neredeyse bir oyun için bir sabit disk almak gerekecek. Hali ile alan sıkıntısı yaşayan oyuncular, Xbox Series S / X için harici depolama alanlarını tercih edebilecekler.

Daha önceden yapılan açıklama ile Microsoft ve Seagate bir anlaşmaya vararak USB bellek boyutlarında depolama kartları üretmeye başlamışlardı. Her iki modelin de standart depolama sürücüleri kadar hızlı çalışan bu Gen 4.0 PCIe SSD’lerin fiyatları da sonunda netlik kazandı. Ne var ki bu konuda sizlere sevindirici bir haber veremeyeceğiz.

Xbox Series S ve X Harici Depolama Kartları Ne Kadar Olacak?

Dünyanın ünlü elektronik eşya perakende zinciri olan Best Buy, yakın bir zaman önce 1 TB harici depolama kartını ön-siparişe açtı. Kartın sadece 1 TB versiyonu var ve fiyatı $220 (1675 TL). Bu bedel Xbox Series X fiyatının % 45, Xbox Series S fiyatının da % 75 kadarı demek oluyor. Yani alan sıkıntısı çekmeniz durumunda, neredeyse düşük özellikli modelin fiyatı kadar bir harcama yaparak harici depolama kartı satın almak durumunda olacaksınız. İşin bir diğer kötü yanı ise şu ki Microsoft şirketinin herhangi bir rakip bulunmadığı için, yani Amerika menşeli yazılım devi diğer üreticilere bu depolama kartlarından üretebilme olanağı sunmadığı için, fiyatının da yakın bir zamanda düşmesi beklenmiyor.

Son olarak, harici depolama kartları Xbox Series S / X konsolları ile aynı gün yani 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak.