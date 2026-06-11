2.298 TL'lik 3 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Çabuk Olun

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte 3 oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok popüler bir savaş oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 14 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyarte edin ve ardından "Yükle" butonuna basın. State of Decay 2: Juggernaut Edition ve Blasphemous 2'yi tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Hell Let Loose'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

Hell Let Loose Nasıl Bir Oyun?

Hell Let Loose, en iyi savaş oyunları arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan yapım, birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Gerçekçi oynanışıyla öne çıkan oyunda Call of Duty veya Battlefield oyunlarındaki gibi rastgele koşamıyoruz. Bunun yerine bir strateji belirlememiz ve dikkatli bir şekidle hareket etmemiz gerekiyor.

Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda devasa büyüklükteki haritalarda 100 oyuncu mücadele ediyor. Expression Games tarafından geliştirilen yapımda piyade ve zırhlı birlikler dahil olmak üzere çeşitli sınıflar yer alıyor. Bu sınıflar sayesinde oyundaki herkesin ayrı bir görevi bulunuyor. Bu sınıflar, takımın başarısı için kritik öneme sahip. Bu arada oyunun 79 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

State of Decay 2: Juggernaut Edition Nasıl Bir Oyun?

State of Decay 2: Juggernaut Edition, zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hayatta kalma türündeki oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oyundaki amaç ise kaynak toplayıp zombilerle mücadele ederek hayatta kalmaya çalışmak.

Açık dünya haritası üzerinde farklı bölgelerde yiyecek, ilaç, mühimmat ve benzgin gibi kaynaklar bulunuyor. Bu kaynaklar, topluluğun hayatta kalabilmesi için kritik öneme sahip. Aynı zamanda üssü geliştirmek ve yeni binalar inşa etmek gibi mekanikler de mevcut. Undead Labs tarafından geliştirilen oyun 69 Metacritic puanına sahip.

Blasphemous 2 Nasıl Bir Oyun?

Blasphemous 2, soulslike ve metroidvania oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Bu arada metroidvania'nın aksiyon ve macera oyunlarının bir alt türü olduğunu belirtelim. Tehlikeli bir yolculuğa çıktığımız bu oyun, 2023 yılında piyasaya sürüldü. 83 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Editörün Yorumu

Sadece Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Bu oyunlar, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemizi sağlamıştı. Kendi deneyimime göre özellikle State of Decay 2: Juggernaut Edition arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor.