Microsoft, yayımladığı güncelleme ile birlikte Xbox uygulaması Remote Play özelliği kazandı. Oyuncular, Xbox Beta uygulamasına eklenen Remote Play isimli özellik sayesinde Android işletim sistemine sahip cihaz üzerinden Xbox oyunlarını oynayabilecek. Daha önce "Console Streaming" olarak adlandırılan Remote Play, bütün kullanıcıların kullanıma sunuldu. Xbox uygulamasının Android sürümüne gelen yeni özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Xbox Uygulaması Remote Play Özelliği Nedir?

Xbox Remote Play, Microsoft firmasının geliştirdiği xCloud bulut oyun hizmetinden biraz farklı. Remote Play özelliğini kullanabilmek için Xbox One konsoluna ve bir adet oyun kontrolcüsüne sahip olmanız gerekiyor. Xbox Remote Play, konsolunuzda yüklü olan tüm oyunları doğrudan Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. xCloud bulut oyun hizmetinde ise Xbox oyun konsoluna ihtiyacınız bulunmuyor. xCloud için ihtiyacınız olan tek şey Xbox Game Pass aboneliği ancak bu hizmet ülkemizde şu anda kullanılamıyor.

Xbox Beta uygulamasına eklenen Remote Play, bir Xbox One kontrolcüsünün Bluetooth aracılığıyla telefonunuzla veya Android tabletinizle eşleştirmenize ve oyun oynamanıza olanak sağlıyor. Xbox One kontrolcüsü Bluetooth yardımı ile Android işletim sistemine sahip cihazınız ile eşleştikten sonra cihazınız üzerinden Xbox One konsolunuzda yer alan oyunları oynayabiliyorsunuz. Xbox uygulamasına gelen yeni özellik oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü.

Microsoft, yayımladığı güncelleme ile beraber Xbox uygulamasına Remote Play'in yanı sıra bir dizi özellik kullanıma sundu. Xbox uygulaması artık kullanıcıların istedikleri kadar Xbox konsolunda aynı anda oturum açmasına izin veriyor. Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar uygulama üzerinden kullanıcıların konsollarına oyun yükleyebilmelerine, depolama alanında yer açmak için oyunları silebilmelerine olanak sağlıyor.