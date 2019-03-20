Xiaomi, 2018'de Gelirlerini İki Katına Çıkardı

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden Xiaomi, 2018 yılında uluslararası pazarlardaki kazancını iki katına çıkarmayı başardı.

Akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarından Bluetooth hoparlörlere kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Xiaomi, kullanıcıların en sevdiği markalardan bir tanesi konumunda.

Düşük kar marjı politikasıyla sürümden kazanan Çinli şirket, 2018 yılına dair mali bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Xiaomi’nin uluslararası pazarlarda elde ettiği gelir yüzde 118,1 artarken, toplam hasılatı ise yüzde 56,2 yükseliş gösterdi. Tüm bu rakamlar, şirketin geride bıraktığımız yıl tam 26 milyar dolar gelir elde ettiğini gösteriyor. Çinli teknoloji devinin 2018’deki brüt karı ise yaklaşık 2 milyar dolar.

Bununla birlikte Xiaomi’nin gelirleri diğer teknoloji devleriyle karşılaştırıldığında oldukça sönük kalıyor. Örneğin; Samsung geçtiğimiz yıl vergi öncesi 53,5 milyar dolar kazanmıştı; ancak Güney Koreli şirketin gelirleri 2017 yılına göre yüzde 2 azalmıştı. Xiaomi’nin büyüme rakamları hala rakipleriyle aynı çizgide olmasa da, artış oranı bakımından oldukça etkileyici görünüyor.

Xiaomi'nin neden uluslararası pazarda böyle büyük bir büyüme gösterdiğini anlamak hiç de zor değil. Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Çinli şirket, daha önce yaptığı açıklamada, bütçe dostu amiral gemisi Pocophone F1’in sadece üç ayda 700 bin sattığını söylemişti.

Şu ana kadar 118,7 milyon cihaz satan Xiaomi, IoT, yaşam tarzı ürünleri ve akıllı TV'ler de dahil olmak üzere diğer bölümlerde önemli bir büyüme kaydetti

2019’da daha fazla ülkede faaliyet göstermeyi planlayan şirket, ilk 5G cihazı Xiaomi Mi MIX 3 5G’yi de mayıs ayında müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.