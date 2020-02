Xiaomi Black Shark 3 Reklam Videosunda Ortaya Çıktı!

Xiaomi önümüzdeki günlerde yeni oyuncu telefonu modeli Black Shark 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin tasarımı bir reklam videosunda kısmen ortaya çıktı.

Tamamı ile ekran üzerine odaklanan bu videoda Black Shark 3 ile bazı modellerin kıyaslamasını görüyoruz. Bu modeller arasında Apple iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace ve Asus ROG Phone II yer alıyor.

#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.

The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.



Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt