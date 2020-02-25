Xiaomi Black Shark 3 Reklam Videosunda Ortaya Çıktı!

Xiaomi önümüzdeki günlerde yeni oyuncu telefonu modeli Black Shark 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin tasarımı bir reklam videosunda kısmen ortaya çıktı.

Keskin Hatlara Sahip

Tamamı ile ekran üzerine odaklanan bu videoda Black Shark 3 ile bazı modellerin kıyaslamasını görüyoruz. Bu modeller arasında Apple iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace ve Asus ROG Phone II yer alıyor.

#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.

The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.



Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt — Xiaomishka (@xiaomishka) February 25, 2020

Video oldukça kısıtlı detaylar sunsa da bazı fikirler edinmemiz açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Örneğin üst tarafta 3,5 mm jack görüyoruz ve öne bakan çift stereo hoparlör var. Ekranın kendisine baktığımızda ise çentik veya kesik gözükmüyor.

Cihazın arka tarafı, serinin kendi karakteristik yapısına oldukça uygun bir yapıya sahip. LED aydınlatmalı logonun yer aldığı arka kasada cam ve alüminyum alaşımı bir kombinasyonun yer aldığını düşünmek mümkün.

Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi tarafından yayınlanan yeni bir afişe göre Black Shark 3 ile 03 Mart 2020 tarihinde tanışmış olacağız. Cihazın teknik özellikleri hala çok keskin bir şekilde bilinmiyor olsa da, daha öncesinde açıklanan ve sızdırılan bazı önemli detaylara sahibiz.

Buna göre yeni model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. Ekran boyutu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da QHD çözünürlükte 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Buna ek olarak 5,000 mAh kapasitesinde bir batarya ile oyunculara uzun oyun deneyimi sunulması hedeflenirken, 65W hızlı şarj teknolojisi ile sıfırdan yüze 38 dakika içerisinde şarj olacak.

Peki siz Black Shark 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu model ülkemizde satışa sunulur mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.