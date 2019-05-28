Xiaomi'den Beklediğiniz Bütçe Dostu Laptop: RedmiBook 14

Xiaomi son günlerde Redmi alt markası altında dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Redmi K20 serisinin hazırlıkları sürerken Xiaomi bir yandan da RedmiBook 14 modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Xiaomi son yıllarda kendi markası altında başka dizüstü bilgisayarlar da üretmişti. Özellikle Mi Notebook Pro modeli ile MacBook Pro'ya benzer dizaynı ve donanımı yarı fiyatına sunmuştu.

Xiaomi, alt markası olan Redmi ile bütçe dostu dizüstü bilgisayarlar sunmayı hedefliyor. Redmibook 14 yaklaşık 580 dolardan satışa sunulacak. Bu fiyata satın alacağınız dizüstü ise 8. Nesil Intel Core i5 işlemci, 256 GB SSD depolama alanı ve 4 GB RAM özellikleri ile geliyor. Ayrıca isterseniz bilgisayarın Core i7 işlemci, 512 GB SSD depolama alanı ve 8GB RAM bulunan versiyonunu yaklaşık 725 dolara satın alabilirsiniz.

RedmiBook 14’ün en ilgi çeken yanı ise her iki modelin de Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ile donatılabiliyor olması. Bilgisayarda aynı zamanda iki adet USB 3.0 ile bir adet USB 2.0 girişi, HDMI girişi, 3.5 mm jack ve kablosuz internet ile bluetooth bağlantısı bulunuyor.

Metal kasaya sahip olan RedmiBook 14, gümüş renk seçeneğiyle gelecek ve Macbook benzeri bir tasarıma sahip olacak. Ağırlığı yaklaşık 1.5 kilogram olan dizüstünün 14.1 inç ekrana sahip olan modeli yüzde 81.2 ekran kasa oranına sahip.

RedmiBook 14’ün satışı 11 Haziran’da Çin’de başlayacak. Her ne kadar Xiaomi’nin dizüstü bilgisayarları şimdiye kadar Çin’i hedeflemiş olsa da bundan sonrası için Redmi alt markasıyla tün dünyaya açılmayı hedefliyor.