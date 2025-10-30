Nihayet: Xiaomi, Kullanıcıları Çıldırtan Hatayı Çözdü!

Xiaomi, bir yandan yeni akıllı telefonları üzerinde çalışırken, diğer taraftan kullanıcılarına sunduğu arayüz yazılımı HyperOS için de yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Son olarak şirket, geçtiğimiz hafta çözülen ve mevcut hataları açıkladı. İşte ayrıntılar...

HyperOS'ta Çözülen Hatalar

Xiaomi, kullanıcılar tarafından yapılan geri bildirimler ile tespit edilen hataları çözmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi 15 sahiplerinin yaşadığı, ekran kaydı düğmesinin açılır penceresinin görünmemesi sorunu giderildi. Bu hatanın yalnızca HyperOS 2.0.225.0.WOCMIXM (Beta) ve HyperOS 2.0.225.0.WOCEUXM (Beta) sürümlerinde görüldüğü bildirildi.

Ayrıca Redmi Note 12 Pro 5G ve Redmi Note 12 Pro+ 5G kullanıcılarını etkileyen, cihaz ısındığında şarj hızının düşmesi problemi de çözüldü. Xiaomi, hatalar giderildiği için kullanıcıların cihazlarını güncellemelerini öneriyor. Güncelleme işlemi için Ayarlar > Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek en son sürümü yüklemek yeterli.

HyperOS'taki Mevcut Hatalar

Halen üzerinde çalışılan sorunlar da yok değil. Almanya'daki HyperOS 2.0.225.0.WOCEUXM (Beta) yüklü Xiaomi 15 cihazlarda Wi-Fi’nin çalışmadığı belirlendi. Bu sorunu araştıran Çinli şirket, benzer bir sorunun POCO F7 modelinde de olduğunu fark etti.

Bu sorun için geçici çözüm olarak Wi-Fi’ye yeniden bağlanmayı denemek veya internet gerektiren uygulamaya bildirim gönderme izni vermek sorunu geçici olarak çözebiliyor.

Yakında çözülecek mevcut hatalar şu şekild sıralandı:

Xiaomi 15'te Wi-Fi bağlantısının çalışmaması.

Xiaomi 14 Ultra’da kamera donması.

Redmi Note 14 5G’de arama sırasında karşı tarafın sesinin duyulmaması.

Xiaomi 15, Xiaomi Pad 7 ve Xiaomi 14T Pro’da rastgele kapanmalar.

Xiaomi 15T’de düşük ağ bağlantısı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi cihazınızda karşılaştığınız bir hata var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.