Xiaomi, İngiltere’deki İlk ve Tek Mağazasını Kapattı

Xiaomi, 2018 yılının sonlarına doğru İngiltere’nin başkenti Londra’da açtığı mağazasını, daha 2 yıl bile dolmadan kapatma kararı aldı. Mağaza ile ilişkili Twitter hesabı ve hatta Westfield internet sitesindeki Mi Store sayfası da kapatıldı (Westfield, Mi Store’u barındıran büyük bir alışveriş merkezidir).

Üstelik bunun koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilen geçici bir kapatma kararı olmadığını, Xiaomi’nin strateji değişimi gereğince kalıcı bir kapatma kararı olduğu belirtiliyor.

Londra’daki Xiaomi mağazası kapatılmış olsa da, müşteriler Xiaomi ürünlerini resmi mi.com/uk internet sitesinden ve Amazon gibi Xiaomi ile işbirliği yapan sitelerden satın alabilecek.

Yine de Xiaomi’nin Avrupa çapında birçok mağazası bulunuyor ve bunlardan en büyüğü de Paris’teki Şanzelize Caddesi’nde yer alıyor.

Xiaomi’den İngiltere’deki Mi Store’un kapatılmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yerel perakende stratejimizdeki bu düzenleme, Batı Avrupa’da hızla büyüyen işlerimize karşı bir cevap niteliğindedir. Bir yıldan uzun bir süre önce İngiltere’ye resmi bir şekilde gelişimizin ardından, kullanıcılarımızla, Mi hayranlarıyla ve iş birlikçilerimizle iyi ilişkiler geliştirmekten oldukça memnunuz ve destekleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. İngiltere’deki kullanıcılar ve Mi hayranları, resmi mi.com/uk internet sitesinden ve gelecekte ürün lansmanlarımızla birlikte ilan edilecek resmi kanallar üzerinden Xiaomi ürünlerini satın almaya devam edebilir.”