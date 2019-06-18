Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Mi Band 4’ün Türkiye fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte renkli ekranıyla dikkat çeken yeni Xiaomi akıllı bileklik Mi Smart Band 4’ün fiyatı:

Geçtiğimiz hafta İstabul Akasya AVM’de Türkiye’nin üçüncü Mi Store’unun açılışını yapan Çinli üretici Xiaomi, bugün Türkiye’de düzenledikleri lansmanda en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 9T ve akıllı bileklikleri Mi Band 4’ü tanıttı. Mağaza açılışında gözümüze çarpan ancak deneyimleyemediğimiz, fiyatını da merakla beklediğimiz Mi 9T ve Mi Band 4’ün Türkiye fiyatı lansmanda belli oldu. Neredeyse tam ekran tasarımıyla dikkat çeken Android telefon Mi 9T, 3799 TL fiyat etiketiyle Türkiye pazarına giriş yaparken; Mi Band 4, 299 TL fiyat etiketiyle Türkiye’ye giriş yaptı.

Xiaomi Mi Smart Band 4 Özellikleri

Temmuz ayında satışa sunulacağı açıklanan Mi Band 4, tasarımsal olarak Mi Band 3’ten çok farklı değil. Tasarım çizgilerini koruyan bileklikte göze çarpan tek değişiklik; renkli ekran. Mi Band 4, 0.95 inç AMOLED ekranıyla eski modelden yüzde 40 daha fazla görüş alanı sunuyor. Ekran dışında batarya kapasitesi de artırılmış. 135 mAh bataryanın renkli ekranda nasıl bir performans vereceğini testlerde göreceğiz. Bluetooth 5.0 ile bağlanılabilirlik konusunda da gelişme kaydeden Mi Band 4, artık yüzme aktivitesini de (serbest stil, kurbağalama, kelebek, karışık, sırtüstü yüzme) kayıt altına alıyor. Farklı saat arayüzleri de sunan yeni bileklikte müzik kontrolünü sağlamak çok daha kolay. Son olarak bileklik ile su sporlarını yapmayı düşünenlere 50 metreye kadar dayanıklılığı olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi Smart Band 4 Türkiye Fiyatı

Xiaomi Mi Smart Band 4’ün NFC ve sesli asistanlı modeli de bulunuyor ancak ülkemize standart sürümünün geleceği paylaşıldı. Xiaomi Mi Band 4’ü satın almayı düşünenler için fiyatın 299 TL olduğunu hatılatalım.