Xiaomi Mi TV 4S 65" Akıllı Televizyonlar Tanıtıldı

En çok atçeken dikkat çeken teknoloji firmalarından olan Xiaomi, bugün sabah saatlerinde büyük çaplı bir lansman düzenleyerek yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Xiaomi, rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken akıllı televizyonunu da kullanıcılara sundu. 4K HDR 10+ desteğiyle etkileyici bir görünüm vadeden Mi TV 4S 65", metal gövdeli bir tasarımıyla hemen dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi TV 4S 65" ses tanıma sistemine sahip

Bu model duvara montaj seçeneğine sahip. Büyüklüğü ise, 65 inç (165 cm) olarak belirlendi. Televizyon oldukça büyük olsa da firmanın tercih ettiği tasarımın televizyona çok daha hoş bir görünüm kattığı rahatlıkla ifade edilebilir.

Bu model 4K desteği ve HDR 10+ görüntü kalitesi, oldukça keskin ve net görseller sunuyor. Şirketin bu yeni akıllı televizyonunda yer alan çift hoparlör sistemi, stereo göreviyle dikkat çekiyor. Ayrıca cihazda cihazın Dolby Audio’yu desteklediği söylendi.

Akıllı televizyonlarında olduğu gibi Xiaomi’nin en son akıllı televizyonu da Android işletim sistemi var. İhtiyaç duyulabilecek tüm uygulamalar için Google Play desteği sunan cihaz, ses tanıma sistemine sahip.