Xiaomi Mijia Yeni Mikrodalga Fırınını Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olan Mijia yeni mikrodalga fırınını tanıttı. Sizler için Xiaomi Mijia mikrodalga fırının tüm özelliklerini derledik.

Xiaomi Mijia Mikrodalga Fırın Özellikleri

Xiaomi Mijia mikrodalga fırın diğer Xiaomi ürünlerinde de olduğu gibi sade ve şık bir tasarıma sahip. 20 litrelik kapasiteye sahip olan mikrodalga fırının ön yüzeyinde zamanı ve gücü ayarlamak için iki düğme bulunmakta. Mikrodalga fırında ayrıca iki adet dokunmatik düğme de bulunmakta. Bu düğmeler sayesinde fırının çalışma modları ayarlanabilmekte.

Mikrodalga fırında dahili Wi-Fi modülü bulunmakta. Bu Wi-Fi modülü sayesinde mikrodalga fırın, akıllı telefonlar üzerinden sesli olarak kontrol edilebilmekte. Xiaomi Mijia mikrodalga fırında hızlı ısıtma modu, üç tür defrost modu, önceden yapılandırılmış 11 tarif, bir sterilizasyon modu ve dokuz kullanıcı tanımlı mod içeren 26 çalışma modu bulunmakta.

Xiaomi Mijia Mikrodalga Fırın Fiyatı

Net ağırlığı 10.8 kg olan Xiaomi Mijia mikrodalga fırının satış fiyatı yaklaşık 58 dolar. 1 Ağustos'ta Çin'de satışa çıkacak olan fırının ülkemize gelip gelmeyeceği gizliliğini koruyor.

Sizler Xiaomi Mijia'nın yeni mikrodalga fırını hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!