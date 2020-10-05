Xiaomi, RAMDISK Teknolojisini Tanıttı: Performans Artıyor

Xiaomi RAMDISK teknolojisi açıkladı. Xiaomi RAMDISK teknolojisi nedir​? Merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Xiaomi RAMDISK Teknolojisi Nedir?

RAMDISK teknolojisi, RAM'i disk depolama olarak kullanıyor. Böylece belirli bir uygulama veya oyunda performans artışı sağlanıyor. Bu teknoloji bilgisayarlarda uzun zamandır kullanılmaktaydı. Akıllı telefonlarda ise ilk kez kullanılmaya başlanılıyor. RAMDISK teknolojisi Mi 10 Ultra cihazlarında kullanılabiliyor.

Şu anda bu teknolojiyi destekleyen oyun sayısı oldukça az. QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite dahil olmak üzere 10'dan fazla popüler oyun RAMDISK teknolojisini destekliyor. Telefonun pili bittiğinde veya cihaz yeniden başlatıldığında, bu RAMDISK modu ile yüklenen oyunlar RAM'de depolandığı için kaybolacak.

Game Center'daki "Hızlı Kurulum" bölümünden RAMDISK teknolojisi kullanılabiliyor. Teknolojinin ilerleyen günlerde hangi Xiaomi cihazlarında olacağı hakkında şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

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