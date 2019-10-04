Xiaomi Şimdi de Su Satmaya Başladı

Akıllı telefon modelleri ile tanınan Xiaomi bu kez farklı bir ürünle karşımıza çıktı. Hayatımızın her alanına girmek için çalışmalarına son hızıyla devam eden Xiaomi, Çin'de su satmaya başladı.

Xiaomi, yaptığı açıklamada suların Çin'in kuzeyindeki Mohe kentinde bulunan soğuk su kaynağından alındığını söyledi. Şirket 24 şişe maden suyunu 8.3 dolardan satışa sundu. Her şişede 300 ml maden suyu bulunuyor. Her su şişesinin maliyeti yaklaşık 0.35 dolar.

Sular yeşil renkli bir şişe ile birlikte gelmekte. Şişenin cam olup olmadığı bilinmiyor. Şişelerin yüksekliği 20.8 santimetre çapı ise 6 santimetre. Yapılan açıklamada suların insan vücudu için gerekli mineraller olan kalsiyum, potasyum ve magnezyumu içerdiğini söylüyor. Xiaomi'nin Çin'de satışa sunduğunu su kullanıcılar tarafıdan büyük ilgi çekmekte. Kullanıcılar mağazalarda Xiaomi markalı sularını gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyememekte.

Xiaomi'nin Çin'de satışa çıkardığı su hakkında daha fazla bilginin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Xiaomi markalı suların ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı gizliliğini koruyor.